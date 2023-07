Los trajes que caracterizan a los astronautas no se deben a una simple costumbre o tendencia. Y es que, los riesgos a los que se exponen obliga a las diversas agencias espaciales a garantizar la seguridad de estos hombres y mujeres. No obstante, ¿por qué los astronautas usan trajes de color blanco?

Contrario a lo que puede intuirse, la vestimenta de los astronautas no siempre es de color blanco. Según portales especializados, durante el Programa Mercury, es decir, la primera misión tripulada de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), los que utilizaron eran plateados. Esto se debe a que en ese entonces no realizaron una caminata espacial y el uso del blanco no era necesario.

Por esta razón los astronautas usan trajes de color blanco

De acuerdo con la información, los astronautas usan trajes de color blanco porque al salir de la atmósfera de la Tierra, ellos quedan vulnerables a condiciones muy hostiles para su supervivencia. En otras palabras, en el momento que estos hombres y mujeres salen de la nave espacial se enfrentan a una fuerte radiación solar.

Por lo tanto, los astronautas usan trajes de color blanco porque actúa como reflectante, algo que la vestimenta de color más oscura no podría lograr porque absorben la energía del Sol y ponen en peligro la vida de estas personas.

“El blanco es el color que refleja la radiación con mayor eficacia mientras se encuentra en el espacio exterior”, señala Cathleen Lewis, quien es miembro del Museo Nacional Aéreo y Espacial de Estados Unidos.

Los astronautas también usan trajes de color naranja

Al igual que los de color blanco, los trajes de color naranja tienen un propósito específico. De hecho, se llaman ‘Advanced Crew Escape Suit’ y se utilizan durante los despegues y aterrizajes, ya que en esa etapa del viaje los riesgos de emergencia se incrementan. Por lo tanto, el color naranja es más llamativo para los rescatistas en la Tierra y de ser necesario, permite que las acciones puedan ejecutarse más rápido.

