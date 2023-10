Esta es la razón por la que las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión

¿Alguna vez te preguntaste por qué las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión? Si bien, es normal ver que estos animales se posen sobre el cableado, el fenómeno resulta misterioso porque dichos cables transportan grandes cantidades de energía eléctrica.

Dicho de otro modo, tal vez otros seres vivos terminarían afectados si imitan el comportamiento de las aves. Sin embargo, las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión debido a que no son buenos conductores de electricidad.

Las proporciones ideales del cuerpo en La Cápsula del Conocimiento.

Te puede interesar: Cómo ayudar a las aves durante la época de calor: Consejos prácticos.

En particular, el aislamiento es la razón principal de que las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión. Más específicamente, sus patas las mantienen lejos de la electricidad, es decir, no son buenas conductoras como lo sería otro material, ya que actúan como un aislante natural y la electricidad no alcanza a llegar a su cuerpo.

Por último, la distancia juega un papel clave durante el fenómeno en que las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión. En otras palabras, la electricidad sigue el camino de menor resistencia y al encontrarse posados en el exterior del cable, los pájaros se encuentran lejos de la corriente eléctrica.

¿Cómo funciona la electricidad en los cables de alta tensión?

Los cables de alta tensión funcionan como autopistas de la electricidad, es decir, transportan grandes cantidades de electricidad en largas distancias y en muy poco tiempo. De acuerdo con portales especializados, los cables de alta tensión pueden llevar voltajes desde 120,000 hasta 380,000 voltios.

Por otro lado, la electricidad fluye a través de cables como un río de electrones cargados de energía eléctrica que viajan de un punto a otro. Pero cuando hay una gran diferencia de energía entre los dos puntos surge la alta tensión.

Te puede interesar: ¿Por qué no debes dejar conectado el cargador de tu celular todo el día?