La NASA, esa organización genial que se dedica a explorar el espacio y descubrir cosas alucinantes, ha publicado un artículo en su página web titulado “El océano tiene fiebre”. ¡Vaya título más interesante! Resulta que en marzo y abril las temperaturas del mar han alcanzado niveles récord, según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Esto no es una buena noticia, porque no solo afecta a las temperaturas mínimas en la isla, sino que también está provocando cambios en la vida marina. ¡Hasta el sargazo ha aumentado! Y eso no es todo, en plena temporada de huracanes, el calentamiento del mar puede traer consecuencias inesperadas. Según Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, este verano ha sido el más caluroso de la historia en el Caribe. Las aguas están a unos 87 grados, lo cual puede favorecer el rápido desarrollo de huracanes cerca de esta región.

¿A qué se debe este calentamiento del mar?

Según Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA, la culpa es del cambio climático causado por la actividad humana. Resulta que desde la era industrial hemos estado emitiendo una cantidad enorme de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y eso está provocando que las temperaturas de los mares suban en todas partes. ¡Qué desastre! Y esto no solo afecta a la vida marina, sino que también tiene consecuencias en las condiciones meteorológicas en Europa.

Pero no todo está perdido, según Morales. Este calentamiento del mar es una combinación de muchas cosas, incluyendo el cambio climático y el fenómeno de El Niño. Pero cuando El Niño pase a otra fase, como la fase neutral o la fase de La Niña, es posible que las temperaturas bajen. Además, debemos recordar que esto es temporal y que las temperaturas fluctúan dependiendo de la época del año. Así que cuando llegue el otoño y el invierno, es probable que las temperaturas vuelvan a la normalidad. Aunque, claro está, no sabemos cuánto bajarán.

En fin, parece que el océano está pasando por una crisis de fiebre, y nosotros debemos estar atentos a las consecuencias. El cambio climático es real y está afectando nuestro planeta de muchas maneras. Así que, amigos, ¡Cuidemos nuestro planeta y hagamos todo lo posible para frenar el calentamiento global!