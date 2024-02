Por esta razón en ciertas compras con tarjeta no te piden el NIP

El Número de Identificación Personal (NIP) es como una capa extra de seguridad que se pone en tus transacciones con tarjeta de débito o crédito. Por lo general, te lo piden cuando haces operaciones en cajeros automáticos, pagas en las tiendas con tarjeta (TPV) en persona o en algunas compras en línea que necesitan una verificación extra. Pero a veces hay casos en los que no te piden el NIP al pagar con tarjeta. ¿Quieres saber por qué en ciertas compras con tarjeta no te piden el NIP? Pues te lo cuento a continuación, con todos los detalles.

¿Cuánto puedo pagar sin NIP?

Uno de los casos en los que no te piden el NIP es cuando haces pagos sin contacto. En muchas compras, sobre todo las pequeñas, puedes pagar sin tener que meter el NIP. Esta forma de pago usa la tecnología NFC (Near Field Communication) y solo tienes que acercar la tarjeta al lector. Para compras de menos de 300 pesos, por lo general no necesitas meter el NIP para que todo sea más rápido.

Otro caso en el que no te piden el NIP es cuando haces compras en línea. A menudo, al comprar por internet, te piden el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad (CVV) para completar la operación. En estos casos, no te piden el NIP porque no estás presente físicamente y no están usando el chip de la tarjeta.

Si tienes pagos periódicos o suscripciones que ya has autorizado, es posible que no te pidan el NIP en cada transacción siguiente. Esto es porque la autorización inicial cubre los pagos que se hacen de forma recurrente.

También puede ser que no te pidan el NIP en ciertos comercios o establecimientos en los que tienes una relación de confianza. Algunos lugares tienen reglas internas que eliminan la necesidad de meter el NIP para ciertos montos o tipos de compras.

Y por último, la solicitud del NIP puede variar según el banco emisor de la tarjeta y el tipo de tarjeta que uses. Cada banco tiene límites de gasto diferentes para las transacciones que necesitan o no el NIP.

Es importante recordar que, aunque no te pidan el NIP en estos casos, hay otras medidas de seguridad implementadas. Por ejemplo, los sistemas pueden tener límites de gasto para los pagos sin contacto o pueden requerir el uso del chip EMV para asegurar la seguridad de la transacción. Así que ya sabes, aunque el NIP es una medida extra de seguridad, hay situaciones en las que no te lo piden.