¿Por qué los extraterrestres no invadieron la Tierra? Esto pasó.

Ayer les informamos sobre la predicción de un supuesto viajero en el tiempo, el cual habría venido del año 2671 para alertarnos sobre una posible invasión extraterrestre, misma que tendría lugar ayer 23 de marzo y que finalmente no ocurrió.

¿Quién es el supuesto viajero en el tiempo y qué dijo?

El tiktoker Eno Alaric dijo ser un viajero en el tiempo y aseguró haber venido a nuestra época para advertirnos sobre la llegada de extraterrestres hostiles a la Tierra. De acuerdo con su predicción, los alienígenas llegarían a la Tierra el 23 de marzo para exterminar a la raza humana.

Pero eso no es todo, también aseguró que no toda la raza humana sería exterminada, pues un alienígena denominado ‘El Campeón’ se llevaría a 8 mil personas a otro planeta habitable. “Una especie de alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8 mil personas serán llevadas a otro planeta habitable”, dijo Eno Alaric.

¿Es un falso profeta? La predicción del viajero en el tiempo falló, por lo que sus detractores de inmediato se hicieron presentes en redes sociales y señalaron que hasta el momento ninguna de sus predicciones se ha cumplido, por lo que lo llamaron “falso profeta”.







¿Qué pasó con los extraterrestres?

Lo dicho por el supuesto viajero en el tiempo parecía más una película de ficción, algo así como “Día de la Independencia”, que una realidad; no obstante, el hecho se hizo tan viral que muchas personas esperaban la llegada de los alienígenas hostiles, pero así como muchas otras veces la predicción falló.

Sus palabras carecían de cualquier sustento o prueba, por ello fue tomada a broma por los internautas, quienes reaccionaron a su predicción con diversos comentarios como: “Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco, de la que me salvé”, “Estoy de cumple el 21 así que a celebrar que el mundo se va a acabar”, “Y yo preocupado por la deuda con el banco”, “¿Será Messi el Campeón?”, “Me pregunto, ¿cómo logró sobrevivir él?”, “Ya vi esta película de Nicolas Cage”.

Además de eso, las redes sociales se llenaron de memes alusivos a la supuesta invasión extraterrestre. Aquí algunos de los mejores.

