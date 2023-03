¿Qué pasará este 23 de marzo? Viajero en el tiempo alerta invasión extraterrestre.

¿Es posible viajar en el tiempo? Hasta ahora es una simple teoría que hemos visto en la ficción, ya que con todo y los avances tecnológicos no es posible; sin embargo, un presunto viajero en el tiempo reveló que este 23 de marzo habrá una invasión extraterrestre.

¿Qué se sabe sobre el viajero en el tiempo?

El titkoker Eno Alaric, quien asegura ser un “viajero en el tiempo” y proviene del año 2671, supuestamente visitó nuestra época para advertirnos que este 23 de marzo llegarán extraterrestres hostiles a nuestro planeta para terminar con la humanidad.

¿Qué pasará con la humanidad ante invasión extraterrestre?

Según la predicción del viajero en el tiempo, los extraterrestres vendrán a la Tierra para exterminar a la raza humana; sin embargo, no toda la humanidad se extinguirá, pues dijo que un alien denominado ‘El Campeón’ vendrá para llevarse 8 mil personas a otro planeta habitable.

“Una especie de alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8 mil personas serán llevadas a otro planeta habitable”, dijo Eno Alaric.

¿Por qué 8 mil personas serán llevadas a otro planeta? En otro video, el viajero en el tiempo aseguró que las 8 mil personas serán llevadas a otro planeta con el fin de salvar a la humanidad. Mientras tanto, la Tierra está “al borde de la destrucción”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Después de la predicción del viajero en el tiempo, los comentarios en redes no se hicieron esperar, aquí algunos de ellos: “Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco, de la que me salvé”, “Estoy de cumple el 21 así que a celebrar que el mundo se va a acabar”, “Y yo preocupado por la deuda con el banco”, “¿Será Messi el Campeón?”, “Me pregunto, ¿cómo logró sobrevivir él?”, “Ya vi esta película de Nicolas Cage”.