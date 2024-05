¿Por qué las personas de ahora se ven más jóvenes? La ciencia lo revela

En las redes sociales está circulando un vídeo viral donde personas de los años 80 y 90 son entrevistadas respecto a su edad. Lo que causó furor entre los internautas es que estos individuos se ven mucho mayores de lo que dicen tener, lo cual generó un debate entre los internautas sobre la razón de por qué las personas de ahora se ven más jóvenes que las de antes. Afortunadamente, la ciencia ha revelado una posible causa y a continuación te explico de qué se trata.

¿Por qué las personas de ahora se ven más jóvenes?

Un reciente estudio ha identificado el gen MC1R, responsable del cabello pelirrojo y la piel pálida, como un factor determinante en la apariencia juvenil. Investigadores de la Universidad Médica Central de Rotterdam, en colaboración con otros centros de investigación, han publicado en la revista científica Current Biology un estudio que desvela el código genético que explica por qué algunas personas mantienen un aspecto joven, mientras que otras aparentan más edad de la que realmente tienen.

El estudio, liderado por el Centro Médico de la Universidad Erasmus en los Países Bajos y Unilever, analizó imágenes de 2,693 adultos mayores europeos sin maquillaje del estudio de Rotterdam. Estas imágenes fueron mostradas a un grupo de personas para que estimaran la edad de los participantes comparándola con su edad biológica.

Los investigadores buscaron diferencias o mutaciones comunes en el ADN de los participantes que aparentaban ser más jóvenes. Las evidencias apuntaron al gen MC1R, el cual desempeña un papel fundamental en la producción de melanina, el pigmento que otorga color a la piel y la protege de los rayos UV del sol.

El estudio sugiere que algunas variantes del gen MC1R podrían estar vinculadas a la apariencia juvenil, haciendo que las personas luzcan, en promedio, dos años más jóvenes; sin embargo, aquellos portadores del gen MC1R homocigoto podrían aparentar hasta dos años más de edad que aquellos que no lo poseen.

¿Qué te hace lucir más joven?

Si sospechas que en tu organismo no se encuentra el gen MC1R; es decir, que no cuentas con una genética que te favorezca, no te preocupes, existen algunos hábitos que pueden ayudarte a lucir más joven, los cuales son:



Dieta equilibrada.

Beber água.

Usar protección solar.

No fumar.

Dormir bien.

Correcto cuidado de la piel.

Ejercitarse.

Evitar el estrés y la ansiedad.

