¿Por qué mi ex habla mal de mí?

Somos muchas las personas que en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación y la misma finalizó tal vez en malos términos. En esta oportunidad vamos a fijarnos en una historia que no haya tenido un punto agradable entre las partes, centrémonos en una pregunta sencilla: ¿por qué mi ex habla mal de mi?

Lo primero que tenemos que decir es que esto no es extraño y son innumerables los casos donde una situación así ha acontecido. Cuando un ex habla mal de nosotros la cosa puede ser un tanto incómoda, pero lo importante es no desesperarse. No es necesario responder a cada situación como también hay que destacar que siempre hay formas de solucionar las cosas sin llegar al conflicto.

¿Por qué mi ex llega a hablar mal de mí?

Pueden haber distintos tipos de razones que lleven a una persona haga eso. Una de ellas sería para que nadie crea en ti. En este caso lo que se evidencia es que la otra parte es incapaz de generar confianza por el simple hecho de ir hablando de alguien a sus espaldas y no aportar nada realmente constructivo a la situación.

Otro motivo puede venir para hacerse el héroe o la heroína. Ahí claramente la otra parte está intentando poner una trampa porque demoniza afirmando que haz sido la causa del fin de la relación.

Y un causante más que vale la pena destacar es que esto se puede deber a que no asume su responsabilidad y aspira a echarte la culpa de las cosas.