¿Por qué mi ex me sigue hablando? 3 razones por las cuales está presente.

¿Te lo habías preguntado? Es lo más seguro, por ello te decimos a continuación las razones por las cuales tu ex te sigue hablando. Quedarás impactado y seguramente podrás aclarar tu mente y corazón.

Para iniciar, hay que decir que cuando una pareja termina, ambas partes pasan por un proceso de duelo, en el cual es inevitable que exista un acercamiento. Pero si ya pasó un tiempo considerable y tu ex te sigue hablando, seguramente estás atravesando por esta situación.

Mi ex me sigue escribiendo y llamando, ¿qué significa?

Una de ellas es que duda si finalizar la relación fue lo correcto. Preguntas como ¿cómo estás?, ¿qué estás haciendo?, ¿qué harás hoy?, son habituales pero responden a la necesidad de saber qué está haciendo la otra parte y si este acercamiento es correspondido.

Es una opción poco habitual, pero existe. Tu ex te puede estar buscando para ser amigos y no precisamente con derechos, ya que muchos buscan tener esa persona cerca aunque no haya funcionado su relación. Sin embargo, si no está muy seguro del nuevo vínculo, se podría crear una confusión y por ende el final de todo contacto.

Finalmente y no menos importante, tu exnovio o exnovia posiblemente te esté buscando porque se enteró que estás en otra relación. La razón porque no quiere verte con alguien más y porque aún no te olvida. ¿Cuál es la solución? Si aún sientes algo por él o ella, aclara tus ideas y decide si realmente estás listo para una nueva relación o si tu actual pareja es tu prioridad, es momento de que alejes a tu ex para siempre.