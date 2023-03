¿Por qué mi ex me busca si tiene pareja?

Cuando una relación llega a su fin, cada uno toma caminos diferentes; sin embargo, en ocasiones tu ex regresa de las tinieblas para pedirte una segunda oportunidad, pero al igual que sucede en las películas, no siempre las segundas partes son buenas.

Carlos es el exnovio de América. Vino a revelar la verdad de ella.

Esto puede ser un tanto contradictorio, sobre todo si esa persona fue la que decidió dar por terminada la relación. Incluso puede que tu ex tenga pareja cuando te lo proponga y eso se debe a que no te ha podido superar o simplemente no ha encontrado en nadie más lo que tenía contigo.

Esto genera un sinfín de cuestionamientos, por ejemplo: “si tiene novia (o) ¿por qué me busca? A continuación, te explicamos las razones por las que tu ex desea volver contigo.

¿Te echa de menos?

No importa si la relación terminó hace meses o años, si el amor fue verdadero, aunque esté con otra persona puede que siga echándote de menos. Esto suele suceder cuando la relación en la que está no es seria o llevan poco tiempo saliendo. Si te extraña, intentará a toda costa volver contigo, incluso cuando le hayas dicho que no tienes intenciones de hacerlo.

¿Qué pasa si tú terminaste la relación?

Esta es una de las causas más comunes por las que los ex vuelven. Si tú terminaste la relación, seguramente él o ella seguirá enamorada de ti. Los celos son una arma infalible, por ello, es común que se pasee delante de ti con su nueva pareja o suba fotografías con él o ella en redes.

Si no te interesa regresar con esa persona, lo mejor es que dejes las cosas claras, así sabrá si tiene o no oportunidad. Esta es la única solución para que deje de molestarte y se olvide de ti.

¿No es feliz con su nueva pareja?

Puede ser que la relación que tiene con su actual pareja no marche del todo bien y te eche de menos. Lo más probable es que intente cubrir sus carencias emocionales contigo y ahora, esa persona que te dejó, intente volver a verte para que le des otra oportunidad.

¿Quiere tener relaciones íntimas contigo?

Otra de las principales razones por las que tu ex te busca teniendo pareja puede ser porque quiere tener relaciones íntimas contigo. Es probable que con su nueva pareja no se entienda en la intimidad y por eso te busca a ti, porque contigo sí se entendía. Pero también puede deberse porque vio alguna foto tuya y eso le despertó el apetito sexual.

¿Qué hacer si te busca tu ex? Después de saber las razones por las que te sigue buscando, es necesario saber qué hacer al respecto. Si tu expareja está saliendo con alguien más debes tener cuidado, ya que puede que sus sentimientos hacia ti no sean los mejores.

Antes de decirle que sí quieres volver con él o ella, piensa bien cada palabra y no digas lo primero que se te venga a la mente. Mantente firme ante el estrés emocional y no permitas que te manipule, así mismo, tómate un tiempo para pensarlo.