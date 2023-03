Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas interactúan y se relacionan entre sí. En particular, las exrelaciones pueden ser afectadas por el uso de estas plataformas digitales. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para mantenerse en contacto con amigos y familiares, pero también pueden ser un recordatorio constante de relaciones pasadas. En esta era digital, es importante considerar cómo las redes sociales pueden afectar nuestras relaciones y tomar decisiones informadas sobre cómo usarlas de manera saludable.

Es común que las personas se pregunten por qué su expareja sigue viendo sus historias en Instagram después de haber terminado la relación. Aunque puede haber varias razones diferentes, lo cierto es que esta situación puede generar sentimientos incómodos o confusión en la persona afectada.

Es importante tener en cuenta que, si bien la curiosidad y el interés son algunas de las razones más comunes, puede ser difícil determinar con certeza por qué alguien hace lo que hace. En cualquier caso, es importante priorizar tu bienestar emocional y tomar medidas para proteger tu privacidad si así lo deseas.

¿Por qué mi ex ve mis estados e historias en redes sociales?

De acuerdo con Jen Kirsch, experta en relaciones, el hecho de que tu ex observe tus historias y actividad en las redes sociales no tiene un significado particular. Por lo general, esto sucede debido a la simple curiosidad de saber qué está haciendo la persona con la que compartió tiempo en el pasado. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tu ex esté insinuando que quiere volver contigo.

Sin embargo, si comienza a interactuar contigo a través de tus publicaciones o a iniciar una conversación, es posible que tenga un interés genuino en ti y en volver a estar juntos. Es importante tener en cuenta que este proceso puede ser lento, pero si tu ex está dando pasos hacia la reconciliación, es porque quiere saber si tú también estás interesado.

Finalmente, Jen Kirsch señaló que, en algunos casos, tu ex puede responder de manera coqueta o sexual porque solo busca un momento de pasión, no necesariamente una reconciliación amorosa.

