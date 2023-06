Post Malone en México: fecha, boletos, precios, preventa y todo lo que debes de saber.

Este 2023, nuestro país continúa destacando como un destino irresistible para artistas internacionales que desean cautivar al público con su música, tal es el caso de Taylor Swift. En esta ocasión, la noticia que emociona a los fans del país es el anuncio de la esperada presentación de Post Malone en México, uno de los artistas más populares y exitosos de la industria musical actual.

Con su singular estilo que fusiona géneros como el hip-hop, el pop y el rock, Austin Richard Post, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ahora, los amantes de su música podrán disfrutar de su talento en vivo en la caótica pero encantadora Ciudad de México en un evento que promete ser inolvidable. Dicho lo anterior, a continuación, te presentaremos todo lo que debes saber: desde cuándo serán sus conciertos en México, cuánto cuestan los boletos, las fechas de preventa y demás.

¿Cuándo se presentará Post Malone en México?

El intérprete de éxitos como “Go Flex” y “Circles”, Post Malone, hará su tan esperado debut en tierras mexicanas el próximo 5 de septiembre en la Ciudad de México.

El majestuoso escenario elegido para este memorable concierto es el reconocido Foro Sol, uno de los recintos más grandes de la ciudad, con una capacidad para albergar a aproximadamente 65 mil espectadores. Sin duda, este evento promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos mexicanos del talentoso cantante.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Post Malone en México?

Si estás ansioso por asegurar tu lugar en este espectáculo, te tenemos buenas noticias. Según información proporcionada por Ocesa, la empresa organizadora del evento, habrá una preventa especial para la adquisición de boletos. Esta preventa se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de julio, y estará disponible exclusivamente para aquellos que cuenten con tarjetas HSBC. El inicio de la venta está programado para las 2:00 PM y podrás adquirir tus boletos a través de Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de los boletos de Post Malone en México?

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, algunas cuentas en Twitter han difundido información sobre los posibles costos de las entradas, incluyendo los cargos correspondientes. El Foro Sol se dividirá en distintas secciones, como General A, General B, Verde A, Naranja A, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C, ofreciendo una variedad de opciones para los asistentes.

