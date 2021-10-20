Los Premios de la Radio 2021 llegan a la pantalla de Azteca UNO.

Los Premios de la Radio llegan este 10 de noviembre para inundar de música regional mexicana la pantalla de Azteca UNO. Se trata de un magno evento que contará con la producción de Dio Lluberes y Ángel Aponte, además de la conducción de nuestros queridos Capi Pérez, Laura G, Cynthia Rodríguez, Pepe Garza, Don Cheto, Paty Navidad, Ana Bárbara, Chiquis Rivera y más estrellas invitadas.

En la gala se le rendirá un homenaje a Don Vicente Fernández, tributo que contará con la presencia de Eduin Caz de Grupo Firme, Alan y Walo de Banda MS, Carín León, Natalia Jiménez, Aída Cuevas, Leonardo Aguilar y Germán Montero.

Decenas de artistas de la escena musical se batirán por un galardón en quince categorías, entre las que destacan Artista del Año, Canción del Año, Banda del Año y muchas más.

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Los Premios de la Radio se engalanarán con artistas de primer nivel

Forma parte de la gala musical más esperada del año, donde leyendas como Gerardo Ortiz, Carín León, Chiquis Rivera, Natalia Jiménez, Pepe Aguilar, Aída Cuevas y muchos más cautivarán al público con su voz.

Estrellas de primer nivel como Banda MS, Grupo Firme, Los Dos Carnales, Marca MP y Banda Los Sebastianes también se darán cita en el evento más glamuroso de noviembre.

Las jóvenes promesas como Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar, Natanael Cano y más se preparan para imprimir frescura al escenario más brillante de la escena regional mexicana.

“Periodísticamente es un acontecimiento sumamente relevante. Durante muchos años se han llevado los Premios de la Radio; nos ha tocado narrarlos a nosotros como periodistas en los medios de comunicación. Siempre venía la información de Los Ángeles, pero por primera vez y después de una pandemia, llegan los Premios de la Radio con estrellas internacionales de primer nivel. Esto tiene una relevancia muy grande”, expresó nuestra querida Flor Rubio sobre el evento más esperado de la pantalla chica.

No te pierdas los Premios de la Radio en vivo desde la Ciudad de México el próximo miércoles 10 de noviembre en punto de las 7:00 p.m. por nuestra señal de Azteca UNO.

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