Preocupación por Silvia Pinal: ¿Podría salir del hospital en las próximas horas?

Silvia Pinal , la reconocida actriz de 94 años, continúa bajo observación médica tras ser hospitalizada hace seis días debido a una infección en las vías urinarias. Aunque inicialmente se esperaba que fuera dada de alta hoy, su estado de salud no ha evolucionado como los médicos anticipaban.

Según informó Daniel Aguilar, nuestro corresponsal en el hospital, Pinal no tuvo una buena noche y presenta complicaciones como arritmia, presión baja y dificultades para deglutir, lo que aumenta el riesgo de broncoaspiración.

Sabemos que doña Silvia Pinal no pasó buena noche, que no amaneció en el estado que los médicos esperaban y por eso hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar.

¿Silvia Pinal podría salir del hospital en las próximas horas?

Cabe recordar que Sylvia Pasquel, hija de la actriz, declaró ayer que su madre podría salir del hospital este miércoles 27 de noviembre, aunque esta información es extraoficial. Aguilar destacó que tanto Pasquel como los hijos de Pinal, Luis Enrique y Alejandra, permanecen en el hospital esperando el informe médico definitivo.

Además, Eugenia Ramos, asistente personal de Pinal, llegó al lugar desde tempranas horas; sin embargo, hasta el momento ninguno ha emitido declaraciones oficiales y se espera que Pasquel brinde algún comunicado en las próximas horas.

Eugenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal, llegó desde tempranas horas. Aproximadamente a las 10:20 de la mañana llegó Sylvia Pasquel acompañada de Iván Cochegrús y ahorita sabemos que tanto Luis Enrique como Alejandra están con ellos esperando que los médicos les den el parte médico, valga la redundancia, y de esta manera se decida si la señora sale el día de hoy o permanecerá en el hospital.

¿Cuál es el panorama para el alta de Silvia Pinal?

En este sentido, el equipo médico aún evalúa si Silvia Pinal está en condiciones de regresar a casa, ya que cualquier complicación, dada su edad, requiere atención inmediata y cuidados estrictos. Según Aguilar, el alta médica podría darse en cualquier momento o, bien, postergarse si el equipo médico considera que necesita permanecer en el hospital: “Hay que recordar que es una persona de la tercera edad de 94 años, que cualquier molestia que tenga se debe tratar inmediatamente y con el mayor cuidado posible”, expresó Daniel Aguilar.

En una reciente actualización, Daniel Aguilar confirmó lo que se veía venir, Silvia Pinal no saldrá del hospital en el que se encuentra internada este miércoles 27 de noviembre de 2024. Además, el motivo por el cual no fue dada de alta no se reveló.