Muere querida presentadora de televisión a los 40 años.

Deborah James, presentadora británica de la BBC, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de colon y de haber racaudado una gran cantidad de dinero para la investigación de esta enfermedad.

“Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Dame Deborah James; la más increíble esposa, hija, hermana, mamá. Ha fallecido en paz, rodeada de su familia”, se lee una leyenda en su cuenta oficial de Instagram.

Deborah fue diagnosticada con cáncer de colon desde 2016, así que decidió hablar de su enfermedad abiertamente a través del podcast You, Me and the Big C.

La presentadora también escribió para el diario The Sun y después llegó a ser locutora de la BBC; llamaba la atención su forma de hablar del cáncer de una manera natural y también hablaba sobre su tratamiento.

Deborah se dedicaba a recaudar fondos para pacientes con cáncer, recientemente superó el millón de libras en menos de 24 horas y ha recaudado casi 7 millones para las víctimas de esta enfermedad.

“Fue una inspiración. Estamos increíblemente orgullosos de ella, de su trabajo y compromiso con las campañas benéficas, la recaudación de fondos y sus interminables esfuerzos para crear conciencia sobre el cáncer que ha afectado tantas vidas”, se lee una leyenda en su cuenta de Instagram.

William y Kate, duques de Cambridge, también llegaron a visitar a Deborah y a felicitarla por sus “inalcanzables esfuerzos”, así como por la esperanza que brindaba a los pacientes de esta enfermedad.

Tras enterarse de la muerte de la presentadora, William y Kate despidieron a su amiga con este mensaje.

“Nos entristece mucho escuchar las desgarradoras noticias sobre Deborah. Nuestros pensamientos están con sus hijos, su familia y sus seres queridos. Deborah fue una mujer inspiradora y valiente, cuyo legado perdurará", dijeron en Twitter.

