Video íntimo de Drake deja los mejores memes

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas, pues en ellas circula un supuesto video íntimo del rapero Drake. En el clip se le ve desnudo, grabándose con su celular, lo que ha causado tremendo revuelo en internet.

El nombre de Drake se ha vuelto tendencia en redes sociales, aunque ahora nada tiene que ver su música ni su enorme talento, sino por un video íntimo donde el cantante canadiense aparece completamente desnudo.

Todo esto habría sido grabado por el mismo Drake, quien aparece reflejado en un espejo o al menos eso es lo que se cree, pues luce la misma barba y el cabello trenzado, por ello se presume que se trata de él.

¿Quién es Drake? Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, es un conocido rapero, cantante, compositor, actor y productor discográfico canadiense. Nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Ontario, Canadá. Drake saltó a la fama inicialmente como actor en la serie de televisión "Degrassi: The Next Generation", donde interpretó el papel de Jimmy Brooks.

Sin embargo, Drake ganó reconocimiento mundial como músico en la década de 2000. Ha lanzado varios álbumes exitosos que han recibido elogios de la crítica y han sido aclamados por el público. Algunos de sus álbumes más destacados incluyen “Take Care” (2011), “Nothing Was the Same” (2013), “Views” (2016), “Scorpion” (2018) y “Certified Lover Boy” (2021).

Drake es conocido por su estilo distintivo de rap y R&B, así como por sus habilidades líricas y su capacidad para crear éxitos comerciales. Ha colaborado con una amplia gama de artistas en la industria musical y ha acumulado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluidos premios Grammy.

Además de su éxito en la música, Drake también ha incursionado en el mundo empresarial y ha participado en varios proyectos fuera de la industria del entretenimiento.

¿Cómo reaccionó Drake?

Hasta el momento, el cantante canadiense no ha confirmado o negado que sea él el sujeto que aparece en el video íntimo, pero los internautas han dado por hecho que se trata de él y hasta reaccionaron con graciosos memes.

Yo con el video de Drake 🫣 pic.twitter.com/eAVzE8Uj3G — Alejandro (@whoalejandro) February 6, 2024

Yo si Drake me quiere secuestrar: pic.twitter.com/CHMTm8K41W — La Mentette 🎀 (@MentaeGuardia) February 6, 2024

Drake on that leak video :

pic.twitter.com/wHJNpzRKHD — Martín 👁✨ (@martinangelh) February 6, 2024

yo viendo mi tl en mi clase de las 10am y de la nada me sale el bicho de drake pic.twitter.com/BlVXaSuynv — ye (@YEREIGN) February 6, 2024

Yo pensando que Drake era tendencia por una canción nueva. pic.twitter.com/jPai1I0xLY — Cristhian Bedoya (@picristhian1) February 6, 2024

Me preguntaba porque Drake es tendencia

pic.twitter.com/iZhAfRZ0HU — . 🦩 (@AdelChinbe) February 6, 2024

Yo buscando el video de drake pensando que era su nuevo sencillo : pic.twitter.com/efdR3jE3Hc — julianito (@julianospinac1) February 6, 2024

La verdad es que no he dejado de ver el vídeo de Drake pic.twitter.com/CC3w1bogzT — Carlos David 🦑 (@carlosdavidoc_) February 6, 2024

No busquen porque Drake es tendencia 😰😈😬pic.twitter.com/e50CerncjG — ANGÉLICA CAMACHO (@byAngelicaC) February 6, 2024

Acabo de ver el video de Drake.. pic.twitter.com/NB3XonyNew — Sniper Lee Ray (@Sniper_romero) February 6, 2024

Drake finding out why he trending pic.twitter.com/zfqVHd3TEl — Zara (@Epic_ZARA) February 6, 2024

dijeron drake leaks y pensaba q era un álbum nuevo pic.twitter.com/3f6pWn4aSi — jan (@2girls1jan) February 6, 2024