Cactus: Canción de Belinda contra Nodal deja los mejores memes

La espera al fin terminó y después de una década sin lanzamientos discográficos, Belinda lanzó “Cactus”, tema que en días previos había generado mucha expectación por las claras alusiones a Christian Nodal, quien fuera su pareja hace casi dos años.

¿Cuáles son les referencias a Christian Nodal? Ahora que al fin se estrenó “Cactus” de inmediato se hizo viral, pues contiene múltiples referencias y dedicatorias para sus relaciones pasadas, principalmente la que sostuvo con el intérprete de “Botella tras botella”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, “Ya no somos ni seremos”, entre otras.

Para empezar, el tema lleva por nombre “Cactus”, una de las plantas favoritas del cantautor sonorense, incluso es una de las que más utiliza. Lo que más llamó la atención fue un extracto del video donde aparece un hombre tatuándose unos ojos en el pecho, así como la letra “B” en la espalda, tal como lo hiciera Nodal previo a su rompimiento. También aparece un hombre luciendo un sombrero similar al del cantante, además de que la letra contiene muchas referencias hacia su ex.

¿Qué dice la letra de la canción?

“Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cab..., y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará".

“Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa’ afuera, lo que me hace mal se va pa’ la mierd..., no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir”.

“Dicen que todo sana con tequila, bebo y nada más le echo sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo”.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

“No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse “Cactus” desató infinidad de reacciones en redes sociales, donde algunos internautas no estuvieron de acuerdo con que le tirara a Christian Nodal, mientras que otros le mostraron todo su apoyo a la cantante, pero los memes no pudieron faltar.

