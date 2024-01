Kevin James revela el origen de su famoso meme: ¿qué dijo?

Todos en algún momento nos hemos reído o identificado con un meme, es por eso que se han vuelto en parte fundamental de nuestras vidas; sin embargo, hay algunos más memorables que otros y perduran por mucho tiempo, tal es el caso del de Kevin James.

El actor y comediante Kevin James se sumó al trend y recientemente recreó el meme que se hizo viral y que ha permanecido durante años, en él parece posando con las manos en los bolsillos del pantalón.

Esta imagen que se volvió meme fue recreada una vez más por el talentoso actor durante su visita al programa de Jimmy Fallon, “The Tonight Show”. Todos en algún momento hemos visto esta imagen de Kevin James con las manos en los bolsillos.

Sin embargo, esta imagen tiene su origen hace más de 20 años. En la imagen se ve a Kevin James con una sonrisa tímida en el rostro mientras tiene sus manos en los bolsillos del pantalón. Esta fotografía ha sido usada por muchos para denotar timidez, pena o descaro.

¿Cómo se hizo viral la foto de Kevin James? La fotografía de Kevin James se hizo viral gracias al usuario ChampagneAnyone, quien compartió la foto para acompañar un estado que decía: “Yo después de un ron doble con coca de dieta”. A partir de entonces, la cara del actor apareció en todas las redes sociales.

me after 1 double rum and diet pic.twitter.com/zfJFNCuCbT — andy from 5 to 7 (@ChampagneAnyone) September 22, 2023

¿Cómo surgió el meme?

La fotografía de Kevin James fue tomada por Tony Esparza, de acuerdo con la agencia Getty Images, esta fue usada para promocionar la serie “The King of Queens”, protagonizada por el actor en el año 1998 junto con la actriz Leah Remi y el fallecido comediante Jerry Stiller.

Esta serie llegó a su fin en 2007, pero lo más interesante es que el propio actor la ha utilizado su propio meme para promover sus shows de stand up. Durante su visita al show de Jimmy Fallon, James recordó el furor que causó su fotografía en redes sociales.

“Lo recuerdo, y sabes, cuando es tu primer ‘sitcom’, tú escuchas a cualquiera, estás tan feliz de estar ahí y el fotógrafo, que no tenía ni idea, solo me dijo que hiciera cosas tontas y él estaba como ‘ahora sonríe como si fueras sexi… Ahora, como si fueras tímido, pero un poco…’ Y tomé esa posición como de ‘¿qué demonios estoy haciendo?’ Y luego ellos dijeron, ‘bueno oculta esa (foto)’. Y él dijo, ‘sí, no te preocupes. No regresará…’. Ahora, 25 años después resurgió”, recalcó. Durante uno de los sketchs del programa, Kevin James recreó aquella icónica pose que lo convirtió en un meme. (Mira el video)