La prueba de que Gerard Piqué aún no olvida a Shakira.

Sigue dando de qué hablar en esta historia, pero en esta oportunidad hay un hecho que indica que Gerard Piqué aún no olvida a Shakira.

Vale recordar que el futbolista del FC Barcelona decidió rehacer su vida amorosa al lado de Clara Chia Marti, una muchacha de 23 años que trabaja en el Grupo Kosmos (empresa en la que el catalán es uno de los principales accionistas).

Si bien es cierto que aún no han oficializado su relación, la realidad es que están juntos si tenemos en cuenta que han sido vistos caminando por las calles de Catalunya y hasta cenando en un restaurante en París. Ahora bien, por lo visto parece que el pasado no ha quedado plenamente atrás.

¿Cuál es la prueba de que Gerard Piqué no olvida a Shakira? Algo que llama la atención es el hecho que Gerard Piqué todavía conserva los Grammys que ha ganado la colombiana en sus oficinas del Grupo Kosmos. Es una actitud un tanto rara si tenemos en cuenta que son objetos que no le pertenecen, pero el hecho ayuda a sostener la ilusión de ciertas personas de volver a verlos juntos o al menos creer que una de las partes no ha podido olvidar a la otra.

No ha habido declaraciones de ninguna de las partes y no hay por qué esperar que esto suceda si tenemos en cuenta que ambos firmaron un acuerdo, al momento de anunciar su separación, que establecía que no iban a realizar declaraciones públicas de la otra parte mientras intentaban llegar a un acuerdo en lo correspondiente a la custodia de Sasha y Milan, hijos fruto de su relación de más de 10 años.

Del lado de Shakira se desconoce si tiene una relación o se encuentra soltera; sin embargo, hubo fans que se ilusionaron con el rumor de que la colombiana pudiera tener un romance con Ozuna, con quien se le vio en Barcelona debido a una colaboración musical que están cocinando, incluso, hay quienes la relacionaron con su guapo guardaespaldas, pero únicamente han sido rumores.