Las pruebas de que Cristiano Ronaldo y su esposa están al borde del divorcio.

Son una de las parejas más reconocidas del mundo, algo que se sustenta a partir del alto grado de exposición mediática que tienen como por la fama de ambos en sus respectivos trabajos.

Ahora bien, parece que las cosas no están del todo bien y aquí traemos las pruebas de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están al borde del divorcio.

A pesar de que a simple vista esto no parece estar sucediendo, la realidad es que lo que vemos parece estar lejos de lo que acontece en la intimidad de la pareja. No obstante, Las cosas no pasan por su mejor momento así que expliquemos cómo está todo.

¿Cuáles son las pruebas de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están al borde del divorcio? Según informan medios internacionales, todo habría comenzado en el Mundial tras la eliminación de Portugal en cuartos de final, lo que habría ocasionado una gran frustración en Cristiano Ronaldo; además otros problemas de pareja que ya venían arrastrando, los cuales habrían desgastado aún más la relación entre Rodríguez y el futbolista de 37 años.



Por ahora ninguna de las partes ha expresado comentario al respecto y no hay por qué pensar que eso suceda debido a que ahora están enfocados en la adaptación a Arabia Saudita luego de que el portugués fichara por 2 años con el Al Nasr.

Queda esperar a ver qué sucede en los próximos meses como también la manera en la que siga adelante la pareja que ya lleva muchos años juntos y ha construido una familia sólida y aparentemente feliz.

No se han conocido antes otros rumores fuertes de que no estén en un buen momento así que debemos saber que termina sucediendo en esta oportunidad.