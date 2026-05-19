Carl Jung, psicólogo suizo: “Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida”

La psicología es la ciencia de la experiencia humana completa; estudia el comportamiento de las personas y su relación con los otros, señala un informe de la Universidad Austral (Argentina). Esta disciplina se divide en distintas ramas y en cada una de ellas tiene grandes exponentes.

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Entre los grandes referentes se encuentran Sigmund Freud, quien fundó el psicoanálisis al revolucionar el estudio del inconsciente, y Jean Piaget, quien transformó la psicología evolutiva al descifrar cómo se desarrolla la inteligencia en la infancia, entre muchos otro.

¿Quién fue Carl Jung?

Como se mencionó, son muchos los exponentes que han logrado instalarse en la historia de la psicología. Uno de ellos es Carl Gustav Jung, un influyente médico psiquiatra y psicólogo suizo, reconocido como el fundador de la psicología analítica.

Inicialmente fue un estrecho colaborador y heredero aparente de Sigmund Freud, pero tras profundas discrepancias teóricas rompió con el psicoanálisis clásico. Carl Jung expandió la noción del inconsciente más allá de las experiencias reprimidas del individuo, postulando la existencia de un inconsciente colectivo.

Carl Jung y una frase profunda

El enfoque terapéutico de Carl Jung se centró en la individuación, un proceso de maduración psicológica mediante el cual una persona integra los elementos conscientes e inconscientes de su psique para alcanzar su máximo potencial y convertirse en su ser auténtico.

En este marco, se puede destacar su frase "Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida", el núcleo de su mensaje que es un recordatorio contundente sobre quién tiene realmente las riendas de nuestra vida.

Ahora, en la era digital, esta frase de Carl Jung se aplica de forma masiva a través del algoritmo de las redes sociales y el consumo reactivo. Al respecto, la Inteligencia Artificial (Gemini) analiza que al no ser conscientes de nuestros vacíos, inseguridades o necesidades de aprobación, las plataformas digitales detectan esos patrones inconscientes a través de nuestros clics y scrolls, devolviéndonos estímulos que dictan nuestra atención, opiniones y decisiones de compra; así, terminamos viviendo una vida diseñada por un código externo que simplemente capitaliza lo que no hemos querido mirar dentro de nosotros mismos.