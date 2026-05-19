5 plantas que se siembran solas y transforman tu jardín completamente

Tener un jardín de ensueño no siempre es fácil ya que necesita de muchos cuidados y en ocasiones la ayuda de profesionales en el rubro. Hay un secreto que pocos conocen y es el de la autosiembra, un proceso natural por el cual las plantas van dispersando sus propias semillas.

Si quieres un jardín hermoso puedes apostar por esta estrategia inteligente. Así vas a ahorrar dinero y trabajo, además de que tu paisaje va a evolucionar de manera resiliente.

¿Cuáles son las plantas que se siembran solas?

La autosiembra se da cuando las plantas desarrollan con un mecanismo de supervivencia eficiente. Cuando finaliza el ciclo, las mismas liberan las semillas que quedan latentes en el suelo hasta encontrar la humedad y temperatura ideales para brotar. Hay especies que se expanden por medio de las raíces laterales o tallos que enraízan al tocar tierra.

Una de las plantas que cumple esta función es la Caléndula que cuenta con flores naranjas y amarillas que embellecen tu jardín. En cuanto a sus semillas germinan con gran facilidad apenas tienen contacto con el sustrato. Soporta bien los climas templados y florece casi todo el año.

Cuidar una planta de caléndula en casa es mucho más fácil de lo que parece, señalan los expertos en herbolaria|Canva

Luego tenemos a la Alegría del Hogar, que se adapta a los lugares sombríos. La planta si se encuentra en un ambiente con buena humedad, lanzan sus semillas mecánicamente, lo que permite que colonicen macetas y canteros vecinos sin intervención humana.

Después tenemos a la Portulaca o Flor de Seda, que es una buena planta para el verano. Se caracteriza por ser resistente a la sequía y al sol fuerte. Cuenta con semillas diminutas y se dispersan con el viento o el riego, haciendo que reaparezca cada temporada en suelos incluso pobres o rocosos.

También en la lista está el Cosmos que brinda un estilo silvestre o campestre. Cuenta con una estética etérea pero una fortaleza envidiable; se resiembra solo y genera macizos de flores altas que apenas requieren agua una vez establecidos.

Por último, tenemos la Verbena, que es una planta que combina la dispersión de semillas con la expansión terrestre. Es muy utilizada para cubrir grandes superficies en poco tiempo y tiene la ventaja de resistir al calor extremo.