Cómo maquillar tus cejas para rellenar las partes calvas sin pelo

En la actualidad se utilizan mucho los lifting de cejas o laminaciones por lo que ya cada vez son menos las personas que utilizan un lápiz para maquillar esta zona del rostro. A veces lo clásico y sencillo puede ser la mejor opción, sobre todo si se sabe usar correctamente.

Afortunadamente podemos disponer de herramientas y cepillos variados para maquillar las cejas con el objetivo de añadir densidad como así también poder potenciar el grosor. Es por esto que te vamos a contar la técnica que no falla con la ayuda de un lápiz para evitar las partes calvas.

¿Cómo maquillar correctamente las cejas?

En las redes sociales se ha viralizado un truco que resumen en cinco puntos el diseño de una ceja perfecta. Lo que necesitas hacer es dibujar cinco puntos en zonas concretas de la silueta de la ceja con el lápiz y unir esos puntos.

Ten en cuenta que dos de los puntos se hacen uno encima del otro en el inicio de la ceja, el siguiente en el arco superior, otro en el inferior y el último al final de la cola. Traza una línea con el lápiz del punto 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 2, del 5 al 3 y del 1 al 5. Respeta ese orden para que la ceja te quede simétrica.

Una vez que tengas las líneas trazadas, debes realizar el siguiente paso que es rellenar de color solo en la zona que ha quedado una especie de triángulo dibujado entre los puntos 1, 2, 3 y 5. El espacio entre el punto 4 y el 1 no se rellena de momento.

Luego debes tomar un 'spoolie' limpio y cepillar de forma ascendente del punto 1 al 4 para que el color se difumine y que el inicio de la ceja se pigmente de forma más natural y degradada. Puedes llevar a cabo este truco con un lápiz convencional, luego borrar las líneas de la silueta que has marcado como guía.

Aplica con un pincel y un poco de corrector, una línea en la parte inferior de la ceja con el objetivo de marcarlas. El último paso es aplicar gel fijador.