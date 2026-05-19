Qué árboles puedes colocar en tu balcón y son fáciles de cuidar

Si quieres darle un poco de vida a tu balcón pues te traemos la mejor opción para lograrlo. Un árbol te brindará sombra, privacidad y la sensación de conectarte con la naturaleza. No necesitas de grandes ejemplares, sino que puedes optar por aquellos pequeños que son una alternativa beneficiosa.

Lo importante es poder elegir las especies que son resistentes y fáciles de mantener en la maceta. Los expertos recomiendan las variedades que soportan el sol, el viento y los cambios de temperatura. Así es que puedes optar por aquellos que son decorativos y no requieren cuidados complejos.

¿Cuáles son los árboles ideales para el balcón?

El más recomendado es el olivo ya que tiene un aspecto mediterráneo que encaja muy fácil con cualquier terraza y además, soporta la exposición al sol o el riego moderado. Los expertos lo recomiendan ya que puede mantenerse en maceta por muchos años sin presentar grandes complicaciones.

La segunda opción es el limonero que es un árbol que aporta color y aroma por lo que es otro de los preferidos. Este se puede adaptar a los balcones luminosos y se convierte en uno de los elementos más vistosos del espacio exterior. Ten en cuenta que necesita de luz abundante y un riego controlado para estar saludable.

|Foto de Maria-Theodora Andrikopoulou en Pexels.

Por último, tenemos el arce japonés que es ideal para terrazas muy pequeñas. Es una especie que se destaca por el color de sus hojas y por su crecimiento lento, algo que facilita mantenerlo en espacios reducidos. Es ideal para patios y balcones donde se quiera un efecto decorativo.

Independientemente de la especie que elijas debes tener en cuenta los cuidados básicos como utilizar macetas con buen drenaje, evitar el exceso de agua y colocar cada árbol en una zona adecuada según la luz que necesite. Elige el que mejor vaya contigo y decora tu balcón.