Al indagar sobre la psicología, un informe de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM remarca que, desde sus orígenes, el ser humano siempre se ha interesado en sí mismo, así como entender a quienes nos rodean.

Noticias Estado De México del 18 de mayo 2026

Al respecto, el escrito señala que todos los cuestionamientos sobre el pensamiento, la razón, las emociones y demás procesos del cerebro giran en derredor de la psicología, la ciencia que estudia ese enigma conocido como mente, espíritu o alma.

¿Quién es Elizabeth Loftus?

Bucear en la psicología permite tomar contacto con diferentes expertos que en el pasado y en el presente han llevado a cabo estudios que permiten explican ciertos procesos mentales que dan cuenta de la esencia de los que somos como humanos. Elizabeth Loftus es una renombrada psicóloga y matemática estadounidense que ha logrado instalar diferentes temas en el mundo científico.

La psicóloga es reconocida mundialmente como una de las expertas más influyentes en el estudio de la memoria humana. El trabajo de Elizabeth Loftus revolucionó la psicología cognitiva y el ámbito legal al demostrar que la memoria no funciona como una grabación de video precisa, sino como un proceso reconstructivo altamente maleable.

Elizabeth Loftus y una frase para analizar

El legado de Elizabeth Loftus continúa siendo un pilar fundamental para entender la fragilidad de la mente y para exigir mayores estándares de rigor en las investigaciones criminales. En este marco, una de sus frases destacadas es la que dice "La memoria humana es maleable y puede ser modificada".

Esta frase de la psicóloga estadounidense sintetiza una de las revoluciones más importantes de la psicología cognitiva del último siglo. Antes de sus investigaciones, la idea común (y errónea) era que la memoria funcionaba como una cámara de video: grabamos un evento, lo guardamos en un "archivo" del cerebro y, cuando lo necesitamos, simplemente lo reproducimos tal cual pasó.

La Inteligencia Artificial (Gemini), tras analizar la frase de Elizabeth Loftus concluye que la psicóloga demostró que la memoria se parece mucho más a una página de Wikipedia: podés entrar y editarla, pero los demás también pueden hacerlo. En la actualidad, estos descubrimientos de Loftus se aplican de forma crítica en el ámbito judicial para reformular los protocolos de interrogatorio policiaco y evaluar testimonios oculares sin inducir sesgos, en la psicología clínica para evitar que los terapeutas implanten falsos recuerdos de trauma mediante la sugestión, y en el análisis del entorno digital para entender cómo las fake news y la desinformación en redes sociales logran alterar de forma masiva y permanente la memoria colectiva.

