Expertos en psicología responden: “¿Mi hijo único se sentirá solitario o aburrido?” Sin la participación constante de los padres, esto podría pasar

Cada vez es más normal y común ver familias pequeñas ya que algunos padres toman la decisión de solo tener un hijo debido a factores biológicos, emocionales y económicos. Sin embargo, esto trae consigo ciertas características sobre el hijo único que aquí te explicamos con base en lo que los expertos en psicología mencionan.

¿Los hijos únicos tienden a sentirse solos o aburridos?

De acuerdo con Psychology Today “Sin la participación constante de los padres, los hijos únicos son buenos para utilizar el tiempo extra que tienen”, por su parte menciona que “el tiempo a solas” que los hijos únicos pueden tener es muy positivo ya que resulta útil pues son momentos en los que se puede fomentar la creatividad así como la independencia. Esto sin duda los prepara para el futuro dotándolos de herramientas positivas para su desarrollo personal. Por su parte, una investigación reciente mostró que los hijos únicos desarrollan de una manera particular su cerebro ya que suelen ser pensadores flexibles y creativos.

¿Cómo es la relación entre hijos únicos y padres?

Al no haber hermanos los hijos únicos suelen desarrollar un vínculo más estrecho con sus padres. Gran parte de los hijos desarrollan una mayor sensibilidad y están alerta a los sentimientos de sus padres. Esto sin duda puede desarrollar lazos y conexiones mejores que sin duda beneficia a la familia.

¿Quiénes son las personas que deciden tener solo un hijo?

Actualmente cada vez más padres y madres deciden tener solo un hijo. Las razones pueden variar aunque actualmente las más comunes son las que se relacionan con la situación económica y finanzas, la infertilidad, la edad de los progenitores así como su estado médico e incluso el simple hecho de solo querer tener un hijo. Por otro lado, muchas mujeres hoy en día optan por tener solo un hijo, la mayoría de ellas recibieron educación, cuentan con una economía estable así como gran madurez para enfrentar los retos de la maternidad actual.

Tener un solo hijo puede impactar de forma positiva en los padres ya que de acuerdo con Psychology Today un estudio danés descubrió que las mujeres se sienten más felices teniendo un solo hijo.