4 regalos de última hora para el Día de la Madre: bonitos y fáciles de conseguir

¡Que no te agarren las prisas! Este domingo ya es 10 de mayo y, ¿aún no tienes regalo para el Día de la Madre? No te preocupes, aquí te damos la solución. A continuación, te compartimos 4 ideas de regalos de última hora para sorprender a mamá en su día. Hay para todos los gustos y, lo mejor de todo, es que se trata de opciones bonitas, asequibles y fáciles de conseguir.

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4 regalos de última hora para el Día de la Madre: bonitos y baratos y fáciles de conseguir

Ramo de flores: Las flores nunca faltan este 10 de mayo. Debido a la fecha, los precios se suelen disparar, así que si tu presupuesto es limitado, no te preocupes, no necesitas de un ramo ostentoso para sorprender a mamá. Con un par de flores, una envoltura linda y una nota puedes crear un gran detalle.

Arreglo de chocolates: Los chocolates son uno de los regalos más comunes y queridos por las madres. Ve a tu supermercado o tiendita de confianza y compra los que más le gusten a tu mami. Te recomendamos hacer un arreglo bonito con ellos para un regalo más aesthetic.

Velas aromáticas: Si lo que buscas es un regalo con más vibras de “treat yourself” (consiéntete), las velas aromáticas son la respuesta. Puedes encontrar una variedad de ellas en los supermercados y a un precio muy accesible. Para seguir en ese mood de spa, te recomendamos incorporar un jabón o sales de baño, o cualquier otro producto de cuidado personal.

Portarretratos: Los portarretratos son la opción más sencilla, bonita y de bajo presupuesto. Imprime la foto que más te guste y acude a tu supermercado de confianza por un portarretrato bonito. Si bien es una idea sencilla, se trata de un regalo con mucho significado y súper bonito.

| Crédito: Pinterest

Elige la idea que más te guste o toma alguno de estos regalos como inspiración y sorprende a mamá este 10 de mayo.