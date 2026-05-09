Según expertos en psicología, “los adultos mayores pueden ser los principales objetivos de las estafas, a menudo porque tienen activos importantes”

Los adultos mayores suelen ser los principales objetivos de estafas. Si bien a menudo esto es porque tienen activos importantes, como ahorros o pensiones, lo cierto es que los factores emocionales y sociales también influyen, según explican expertos en psicología, como el Dr. Alan Castel, autor del libro Better With Age: The Psychology of Successful Aging y profesor de psicología cognitiva en la Universidad de California, en Los Ángeles.

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¿Por qué los adultos mayores son los principales objetivos de estafas? Expertos en psicología lo explican

Más allá de lo económico, los adultos mayores son una comunidad vulnerable para los estafadores debido a diversos factores sociales y emocionales. Entre estos destaca la soledad, que los puede llevar a hablar con gente oportunista, así como la confianza excesiva y el desconocimiento de las nuevas tecnologías.

“Las estafas financieras apuntan a nuestro sentido de confianza y necesidad de conexión”, asegura el Dr. Castel. Por ello, expertos en el tema hacen énfasis en que el acompañamiento familiar y la comunicación son clave para proteger el bienestar y la seguridad de los más grandes del hogar.

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¿Cómo evitar ser víctima de una estafa?

Siempre hay que actuar con precaución ante cualquier situación que involucre datos personales, dinero y, sobre todo, promesas atractivas que incluso parecen irreales. Lo más recomendable es NO compartir información bancaria, contraseñas ni datos personales por teléfono, redes sociales o mensajes de texto. En el caso de los adultos mayores, consulten con algún familiar o alguien de su total confianza antes de tomar una decisión financiera importante. También es de suma importancia mantenerse informado sobre las modalidades de fraude y estafas más comunes. Recuerda que la información y la prevención son las mejores herramientas. No temas en compartir cualquier duda con tu persona de confianza.

¿Qué hacer si fui víctima de estafa, según la psicología?

Lo primero que debes hacer es denunciar. Sin embargo, a nivel personal, el impacto continúa. Según explica el Dr. Castel, las víctimas de estafa suelen caer en el aislamiento debido a la vergüenza e impotencia pronunciada. “Internalizan la experiencia traumática y, por lo tanto, experimentan más sentimientos de soledad, que incluso pueden conducir a una futura victimización”, señala. Por ello, se recomienda acudir a un grupo de apoyo para víctimas de estafas, pues este es un lugar seguro para compartir este tipo de experiencias sin sentirse juzgado ni victimizado.