En el estudio del comportamiento humano y la forma en la que pensamos, la psicología ha tomado la delantera desde hace muchos años. Son distintos los profesionales que le han dado a esta ciencia el prestigio que hoy ostenta y la trascendencia en el entendimiento de los miembros de una sociedad.

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El psicólogo Jean Piaget se encuentra entre estos destacados profesionales que supieron escribir su nombre en la historia de la psicología, sobre todo porque es reconocido mundialmente por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo en la infancia.

¿Quién fue Jean Piaget?

Jean Piaget fue un influyente psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo cuya teoría rompió con la idea de que los niños eran simplemente "adultos en miniatura". Él propuso que los infantes tienen formas de pensar únicas y que su inteligencia se construye a través de una interacción activa con el entorno.

A través de su trabajo, Jean Piaget revolucionó la educación y la psicología evolutiva al establecer que el aprendizaje es un proceso dinámico de adaptación y organización mental. Además, su legado principal es la teoría de las etapas del desarrollo, donde identificó cuatro periodos críticos por los que atraviesa todo ser humano: el sensoriomotor, el preoperacional, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales.

Jean Piaget y una frase para pensar

Los descubrimientos de Jean Piaget siguen siendo la base de los modelos educativos modernos que fomentan la exploración y el descubrimiento en el aula. Distintas premisas suyas son analizadas como es el caso de la frase “Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos, cambia lo que vemos”.

Con esta frase, el psicólogo suizo revela que en lugar de ser receptores pasivos de información, las personas logran el conocimiento como parte de un ciclo dinámico de retroalimentación entre sus sentidos y sus estructuras mentales. En la actualidad, esta premisa se aplica como el pilar fundamental del aprendizaje activo y el pensamiento crítico, alejándose de la memorización para centrarse en cómo el individuo construye su propia realidad.

La Inteligencia Artificial analizó este postulado de Jean Piaget y lo interpretó como “una advertencia vigente sobre los sesgos cognitivos, recordándonos que nuestra percepción está condicionada por lo que ya creemos, lo que nos obliga a cuestionar constantemente nuestras propias estructuras mentales para no quedar atrapados en una visión limitada del mundo”.