Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: “Lo que un hombre puede ser, lo debe ser. Esta necesidad la llamamos autorrealización”

La psicología se define formalmente como el estudio científico de la mente, según señala la Universidad de Harvard. Esta definición se basa en la premisa de que la mente puede y debe ser comprendida a través de la investigación empírica.

Es por lo señalado que se explica el porqué de la importancia de tantas investigaciones, teorías y experimentos de diferentes profesionales a lo largo de la historia. Cada uno dejó un gran aporte para que la psicología sea la disciplina que conocemos en la actualidad.

El aporte de Abraham Maslow a la psicología

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow fue uno de esos profesionales que dejaron un gran legado dentro de la psicología. Es reconocido como uno de los principales fundadores y exponentes de la psicología humanista.

Su mayor aporte a esta disciplina fue cambiar drásticamente el foco del panorama psicológico: en lugar de preguntar qué enferma a las personas, se preguntó qué las hace sanas, plenas y felices. Es por esto que diversas fuentes bibliográficas precisan que Abraham Maslow transformó no solo la psicoterapia, sino también la educación, el desarrollo organizacional y el liderazgo.

Abraham Maslow y una frase potente

Repasar el trabajo de Abraham Maslow es descubrir la potencia de la idea que instaló de que el fin último de cualquier estructura social debe ser facilitar el crecimiento del potencial humano. Muchas frases resumen esta premisa como la que dice "Lo que un hombre puede ser, lo debe ser. Esta necesidad la llamamos autorrealización".

Con esta frase, el psicólogo estadounidense dejó en claro que si tenemos la capacidad interna de crear, de liderar, de correr, de escribir o de enseñar, hay una fuerza interna que nos empuja a manifestarlo. Por el contrario, no hacerlo, según su perspectiva, es la receta perfecta para la neurosis y la frustración existencial.