El neurólogo Sigmund Freud fue uno de los grandes profesionales que nutrieron a la psicología con sus investigaciones, teorías y estudios. A lo largo de su trayectoria, supo ganarse el respecto por su legado y hoy es una de las mentes más estudiadas.

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La Asociación Americana de Psicología describe a la psicología como la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. En este sentido, Sigmund Freud ahondó y mucho al punto de revolucionar esta disciplina al fundar el psicoanálisis.

El aporte de Sigmund Freud a la psicología

Sigmund Freud vivió entre 1856 y 1939, fue un médico neurólogo austriaco mundialmente conocido como el padre del psicoanálisis. Su aporte a la psicología fue significativo ya que introdujo la revolucionaria idea de que la conducta humana está profundamente influenciada por el inconsciente, al que definió como un territorio oculto donde residen deseos reprimidos, traumas infantiles y pulsiones reprimidas.

Fuentes consultadas, a través de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), remarcan que Sigmund Freud redefinió la concepción de la mente humana, demostró la importancia de las experiencias de la primera infancia en la formación de la personalidad adulta y sentó las bases de la psicoterapia moderna.

Sigmund Freud y una frase para reflexionar

El legado del neurólogo austriaco es muy grande en el mundo de la psicología y muchas de sus revelaciones pueden leerse en forma de frases. “Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos” es una de las premisas más conocidas de Sigmund Freud ya que hace referencia a la idea de que el sinsentido aparente es, en realidad, una pantalla que oculta un significado mucho más denso y complejo.

Antes y ahora, esta frase intenta demostrar que cuando un sueño nos parece completamente descabellado es porque hay un deseo, un trauma o un pensamiento reprimido que está intentando salir a la superficie sin despertarnos o angustiarnos demasiado. Lo que Sigmund Freud intentaba decirnos es que el inconsciente lo disfraza de formas absurdas.