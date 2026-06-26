Carl Jung, psiquiatra suizo: “Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino”

La mente del ser humano es sumamente compleja y es por eso que diferentes expertos de diversas disciplinas han elaborado investigaciones y grandes estudios para intentar descifrarla. Todos los resultados obtenidos han nutrido a la psicología y le han dado la esencia que tiene en la actualidad.

Ventaneando | Programa completo 25 de junio de 2026

Es la psicología la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, según la Asociación Americana de Psicología. Esta disciplina tiene el objetivo de comprender y explicar cómo piensan las personas, cuáles son sus motivaciones y por qué actúan de cierta manera, en diferentes contextos y situaciones.

La vigencia de Carl Jung

Como se mencionó, diferentes expertos han aportado a la psicología por lo que sus descubrimientos son ampliamente estudiados. Un ejemplo concreto es el de Carl Jung, un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, fundamental en la historia del psicoanálisis y considerado el fundador de la psicología analítica.

La vigencia de Carl Jung es innegable y muchas bibliografías señalan que se está viviendo una suerte de "renacimiento" impulsado por la cultura digital, la crisis de salud mental actual y la búsqueda de sentido en una sociedad hiperconectada.

Carl Jung y una frase potente

En este marco, el mapa de la psique que Carl Jung trazó sigue siendo una de las herramientas más poderosas para entender el comportamiento humano contemporáneo. Así es que toman notoriedad algunas de sus frases más potentes como la que dice “Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino”.

Esta frase del psiquiatra suizo planteaba que gran parte de nuestras decisiones, elecciones de pareja, miedos o patrones repetitivos no nacen de nuestra mente lógica, sino de ese enorme "archivo oculto" que es el inconsciente. En el presente, esta frase se puede sintetizar en la necesidad de cuestionar nuestras reacciones automáticas y dejar de vivir en piloto automático para empezar a elegir de verdad.