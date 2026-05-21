Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos”

La psicología es una de las disciplinas de mayor peso en la historia de la humanidad. Su objeto de estudio es la mente de las personas y a lo largo de los años son muchos los estudios y las teorías que han enriquecido el análisis sobre el hombre.

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El neurólogo austriaco Sigmund Freud es una de las figuras más relevantes dentro de este campo de estudio y es considerado el padre del psicoanálisis, un método revolucionario para comprender la mente humana y tratar los trastornos mentales.

La importancia de Sigmund Freud

Diferentes fuentes de información coinciden en señalar que Sigmund Freud revolucionó la psicología al introducir el concepto del inconsciente, proponiendo que gran parte de nuestra conducta, emociones y pensamientos está guiada por deseos, traumas y recuerdos ocultos fuera de nuestra conciencia consciente.

Como fundador del psicoanálisis, transformó de manera radical el tratamiento de la salud mental a través de la "cura por la palabra" y la interpretación de los sueños, estructurando la mente en el Ello, el Yo y el Superyó. El legado de Sigmund Freud es innegable porque cambió para siempre la forma en que la cultura occidental entiende la mente humana, la infancia, la personalidad y la psicoterapia.

Sigmund Freud y una frase sobre el amor

Como se mencionó anteriormente, el trabajo de Sigmund Freud dejó un gran legado en la psicología y es por eso que es ampliamente estudiado. Al respecto, una de sus frases más analizadas es la que dice “Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos”.

Esta frase del neurólogo austriaco es de las más descarnadas y certeras ya que remarca que, al amar, bajamos todas nuestras defensas voluntariamente y le entregamos a otra persona las llaves de nuestro bienestar emocional. Es el acto de vulnerabilidad más absoluto, revela Sigmund Freud, y deja en claro que cuando ese vínculo se agrieta o se pierde, no hay armadura psicológica que valga: el dolor entra sin filtros.