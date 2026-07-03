5 frases que repiten los mentirosos, según la psicología

La psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano por lo que a veces puede despertarnos en ciertas cuestiones a la hora de entablar relaciones con los demás.

Noticias Zacatecas del 24 de junio 2026

Así es que surge que la mentira es parte de la vida cotidiana ya sea en mayor o menor medida. Sin dudas, todos hemos mentido alguna vez, pero cuando esto se convierte en un hábito es que aparecen patrones repetitivos tanto en la conducta como en la forma de hablar.

De esta manera, es que tras unos estudios surge que los mentirosos habituales que recurren al engaño de manera frecuente y casi automática, utilizan ciertas frases en común que debes tener en cuenta.

¿Cuáles son las frases que usan los mentirosos?

Entre las frases que más se destacan tenemos:

"¿Quién podría inventar algo así?": esta es una frase que se utiliza para transmitir incredulidad y tratar de convencer al otro de que la historia sería demasiado compleja para haber sido inventada. Lo que se busca es desviar sospechas y quedar como alguien creíble.

"Me conoces": la psicología manifiesta que con esta frase la persona mentirosa busca apelar al vínculo emocional en lugar de responder directamente a una duda o evidencia. En muchos casos busca que la otra persona se sienta culpable por desconfiar.

"Yo nunca dije eso": es una de las más utilizadas y es una de las maneras de manipulación psicológica mediante la cual alguien intenta hacer creer al otro que recuerda mal los hechos o que está exagerando una situación.

"No es tan grave": con esta frase se quiere minimizar las consecuencias que genera una mentira. Al restarle importancia a lo ocurrido permite evitar asumir responsabilidades y disminuir el impacto del engaño.

"No quise decir eso": por último, tenemos esta frase que se utiliza cuando hay contradicciones, lo que busca la otra persona es modificar el significado de sus propias palabras para intentar sostener la versión original sin admitir que mintieron.