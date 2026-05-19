Cómo maquillar las piernas fácilmente para disimular las varices

No te preocupes, aunque no lo creas, las varices son un problema bastante común que no sólo lo sufren las mujeres, también los hombres. Sin embargo, aunque no son peligrosas, sí pueden ser muy molestas, es por ello que aquí te diremos cómo maquillar las venas que sobresalen en las piernas.

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Así puedes maquillar las piernas para ocultar las varices y las cicatrices

Una opción bastante efectiva para ocultar las varices es ocupar leggings o pantalones de compresión, de igual forma se pueden utilizar fajas o vendajes para poder cubrirlas; pero, en caso de tener un evento especial donde se requiera un vestido, lo ideal es conseguir una sombra de ojos o bien, un lápiz de labios que sea de un tono casi igual a tu piel, esto hará que las venas hinchadas pierdan visibilidad.

Para ocultar la insuficiencia venosa crónica se puede ocupar un poco de maquillaje en las zonas donde se vean las varices en las piernas; de igual forma se vale utilizar un corrector o quizás un tono más oscuro que la piel, también se puede aplicar bronceador para que esté de un tono más uniforme en la piel.

Antes de maquillar el área donde se ven las varices, lo ideal es aplicar un buen hidratante en toda la pierna, esto hará que la piel se vea más suave y tersa. Cuando ocupes el maquillaje o un corrector, lo correcto es esparcirlo con un pincel o con la yema de los dedos.

Para terminar, puedes aplicar polvo suelto o un bronceador para poder fijar el maquillaje, esto le dará color y además, los expertos en belleza recomiendan ocupar un producto en polvo para evitar que se acumule en las zonas afectadas con varices.

En otros casos, si las varices son bastante evidentes, lo ideal es consultar con un experto para que te recete un tratamiento más efectivo, pero, en algunos casos, las venas dilatadas y retorcidas se pueden quitar de una buena vez si es que te someten a una cirugía.

¿Qué son las varices y por qué aparecen?

Las varices que también son conocidas como insuficiencia venosa crónica, son dilataciones de las venas, en estas se acumula la sangre debido a que no está bien la función del retorno la sangre de las piernas al corazón. Entonces, está presente una alteración de las válvulas venosas y su cierre no es completa, es aquí donde la sangre se acumula.

Existen dos tipos de varices, las superficiales y las tronculares

Las varices superficiales son aquellas denominadas como telangiectasias o arañas, estas son pequeñas de tamaño y muy visibles, estos son un problema estético y salen con más regularidad en las piernas.

También están las varices tronculares; estas son venas dilatadas que son muy visibles pero de igual forma no, pero son las que afectan a las personas.

