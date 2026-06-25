Conoce la razón por la que las personas evitan enviar audios de WhatsApp, según la psicología

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para comunicarse. Entre sus herramientas nos encontramos con los audios de permiten enviar mensajes más rápido y dónde se le puede poner el tono personalizado del comunicado.

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Sin embargo, hay personas que evitan enviar audios y prefieren comunicarse mediante líneas de texto. Ante esta situación podemos creer que es una cuestión de costumbre o comodidad, pero la psicología devela la razón.

¿Por qué se evita enviar audios de WhatsApp?

La elección de elegir escribir o enviar un audio forma parte de la manera en que las personas se comunican todos los días. Los estudios manifiestan que escribir marca un control mayor que una nota de voz.

Al enviar audios queda evidenciado el tono, las pausas o los titubeos en cambio un mensaje de texto puede editarse, reorganizarse o incluso borrarse antes de enviarse. Hay investigaciones que encontraron una relación entre mayores niveles de ansiedad social y una preferencia por la mensajería escrita, precisamente porque permite revisar el contenido antes de compartirlo y reduce la presión de responder en tiempo real.

Cabe destacar que no todas las personas que prefieren escribir están pasando por un momento de ansiedad social. El escribir da un espacio seguro donde el mensaje puede perfeccionarse antes de ser compartido.

Por otro lado, tenemos que mencionar que la comunicación mediante la voz puede generar respuestas fisiológicas asociadas con una mayor sensación de cercanía interpersonal, incluyendo cambios en hormonas relacionadas con el estrés y el vínculo social. La conversación hablada transmite emociones que el texto no logra emitir.

También tenemos que mencionar que al hablar se debe construir frases y pronunciarlas prácticamente al mismo tiempo, cosa que no ocurre al escribir ya que el mensaje se puede corregir y editar.

Por último, también se debe considerar que hay quienes piensan en el destinatario y su comodidad por lo que prefieren escribir.