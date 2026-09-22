5 ideas que ayudan a tus hijos a mantenerse activos sin esfuerzo

Para todos aquellos que tienen hijos pequeños y se encuentran en la etapa de crecimiento y de desarrollo, uno de los aspectos más importantes, además de la educación, es la actividad que hagan los más pequeños. Es que con el avance de la tecnología, son cada vez más quienes prefieren quedarse sentados en el sofá frente a una pantalla, lo que puede traer consecuencias para el futuro y es por eso que, los expertos en psicología compartieron 5 ideas para que estén activos.

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Tal como lo mencionábamos, el desarrollo de los niños es algo complejo, y es que más allá de la crianza y su educación, hay que estar atentos a que pueda ir desenvolviéndose socialmente con el resto de los niños, realice ciertas actividades al aire libre en donde pueda aprender y no depender tanto de una pantalla. Sin embargo, a veces ocurre que suelen pasar mucho tiempo frente a las pantallas y esto puede traer algunas consecuencias.

Importancia de la actividad física en los niños

Por si no lo sabías, la actividad física en los niños es algo fundamental y es que los especialistas explicaron que puede ayudar a fortalecer sus músculos, los huesos, afina la coordinación, mejora el sueño y ayuda a regular las emociones, e incluso se relaciona mejor con el rendimiento cognitivo y académico. Y el hecho de no hacer actividad tiene que ver porque el cerebro infantil busca actividades que ofrezcan recompensas rápidas y diversión. Es por eso que, la psicología explicó cuáles son las 5 ideas para mantenerlo activo.

5 ideas para que tu hijo se mantenga activo