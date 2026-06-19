⁠Los psicólogos coinciden, sobre el fútbol en los niños: “Aumentar la autoestima de los jugadores puede ser muy útil no solo dentro del terreno de juego, también les servirá para desenvolverse mejor en todas las facetas de su vida”

Hoy en día el fútbol es uno de los deportes más importantes a nivel mundial pues al menos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ al menos 54 millones de personas fueron espectadoras. Ahora bien, este deporte tiene un gran impacto no solo en la afición y en el entretenimiento sino que algunos psicólogos han expresado que los beneficios de practicar el deporte van más allá de simples reglas de juego sino que tiene impactos positivos en otras áreas de la vida.

¿Qué impactos positivos tiene practicar deporte?

En la actualidad la función de un psicólogo deportivo es sumamente importante ya que brinda una gran guía a un equipo para que logre cumplir metas, sin embargo la psicología ha dado a conocer que el fútbol enseña grandes herramientas que ayudan a los niños a tener aprendizajes muy valiosos para la vida real. Algunos de ellos son los siguientes:

Esfuerzo personal: Los psicólogos especializados en deporte inculcan a los niños el saber de que para cumplir sus metas necesitan esforzarse.

Los psicólogos especializados en deporte inculcan a los niños el saber de que para cumplir sus metas necesitan esforzarse. Trabajo en equipo: El fútbol muestra a los pequeños que el trabajo individual no basta para sacar a flote una meta, sino que se necesita una aportación de esfuerzo en conjunto para lograr objetivos.



El fútbol muestra a los pequeños que el trabajo individual no basta para sacar a flote una meta, sino que se necesita una aportación de esfuerzo en conjunto para lograr objetivos. Aumento de la autoestima: Practicar fútbol puede hacer que los pequeños generen un aumento considerable en su autoestima, esto si el pequeño logra conseguir sus objetivos. Esto resulta sumamente positivo ya que una buena autoestima no solo permite un buen desarrollo en la cancha sino en la vida personal.



Practicar fútbol puede hacer que los pequeños generen un aumento considerable en su autoestima, esto si el pequeño logra conseguir sus objetivos. Esto resulta sumamente positivo ya que una buena autoestima no solo permite un buen desarrollo en la cancha sino en la vida personal. Empatía: Sin lugar a dudas la empatía es uno de los valores que más se pueden desarrollar estando en un equipo de fútbol, esto debido a que se necesita apoyar al de a lado en sus momentos más vulnerables o bien; ser comprensivo con cualquier tipo de situación que enfrente en la cancha.



Sin lugar a dudas la empatía es uno de los valores que más se pueden desarrollar estando en un equipo de fútbol, esto debido a que se necesita apoyar al de a lado en sus momentos más vulnerables o bien; ser comprensivo con cualquier tipo de situación que enfrente en la cancha. Respeto: Este último es uno de los más importantes ya que por ejemplo; una de las normas más importantes en el fútbol es que no está permitida la violencia física por lo que respetar al compañero de al lado es una regla que debe mantenerse siempre.

¿Qué es un psicólogo deportivo?

Un psicólogo deportivo es el especialista encargado de entrenar los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de personas que son parte de cualquier disciplina deportiva. Uno de sus objetivos principales es llevar un acompañamiento adecuado para que el atleta pueda sobrellevar temas como el estrés, los retos, su motivación y la presión social que le puede ser generada.