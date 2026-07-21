Los piscólogos coinciden: qué pasa con los niños que deben cuidar de sus hermanos

La infancia es uno de los momentos más complejos para muchos y es que es la etapa de crecimiento y en donde se pueden experimentar varias situaciones que luego quedarán marcadas de por vida. En aquellas familias numerosas, muchas veces los hermanos mayores son los encargados de quedarse al cuidado de los demás, en lugar de pagar una niñera y esto ha llevado a que la psicología realice un estudio y determinara cuál es el significado del mismo y cuáles son las ventajas y desventajas.

Noticias Querétaro del 20 de julio 2026

Para todos aquellos que tienen hermanos, lo más probable es que en algún momento hayan quedado al cuidado de los más chicos, o los más grandes se hayan hecho cargo de la responsabilidad. Y es que algunos padres, suelen encargarle a los primogénitos que estén atentos a lo que sucede con los más pequeños, en lugar de optar por un adulto responsable. Esto, sin dudas que tiene sus ventajas y desventajas y que se verá reflejado en un futuro.

Como el hecho de cuidar a los hermanos menores es algo tan habitual en muchas personas, llevó a que la revista científica Current Opinion in Psychology realizaron un estudio para determinar cuál es el significado de que los niños cuiden de sus hermanos menores y los expertos coinciden en que las habilidades socioemocionales se adquieren durante esta experiencia y por eso, saber cuáles son algunas de las ventajas.

Qué pasa con los niños que cuidan a sus hermanos menores

De acuerdo a lo que explicó la psicología, el cuidado de un hermano menor supone un aprendizaje continuo que fortalece el vínculo afectivo y contribuye así al desarrollo de competencias emocionales y sociales que se mantienen a lo largo de la vida. Además, esto ayudará a que se desarrollen competencias sociales y emocionales, como la empatía y es que responsabilizarse del bienestar de otra persona implica aprender a interpretar emociones.

Cuáles son otras de las ventajas

Por otro lado, la experiencia de cuidar a los hermanos menores es que acelerará el proceso de la madurez y el sentido de la responsabilidad; ya que encargarse del hermano pequeño desde una edad muy temprana, obligará a asumir compromisos que son poco habituales para los niños y contribuye a reforzar la paciencia, debido a que exige afrontar momentos complicados con calma y aprender a gestionar conflictos.