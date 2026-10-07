Los psicólogos coinciden: esto quiere decir que una persona quiera controlarlo todo

Hay personas que tienen la particularidad de querer controlar todo lo que está a su alrededor, y que no importa el contexto en el que se encuentren, ellos siempre van a estar buscando la manera de hacerse cargo de lo que sucede y dar órdenes. Esto tiene que ver a veces con un tipo de personalidad de cada uno y lo que ha llevado a la psicología a realizar un estudio y determinar qué quiere decir que una persona quiera controlarlo absolutamente todo.

Ventaneando | Programa completo 7 de octubre de 2026

Tal como lo mencionamos, nos podemos encontrar con personas totalmente diferentes y que vivirán la vida de diversas maneras, y es que así como están aquellos que van viviendo su vida sin importar el contexto o lo que sucede, están los que necesitan tener el control de todo lo que sucede alrededor y que pueden llegar a tener algún tipo de problema si la situación los supera.

Cuáles son los beneficios de tener todo bajo control

De acuerdo a algunos expertos, el hecho de que una persona quiera tener todo bajo control es porque algunos de sus beneficios es que ayudará a reducir la incertidumbre, anticipar problemas, aumentar la sensación de seguridad personal; entre otros. Pero, a veces ocurre que esa situación de querer controlar todo se desborda, lo que llevó a la psicología a explicar el significado de que alguien quiera controlarlo todo.

Qué significa que una persona quiera tener todo bajo control

Para aquellas personas que quieren tener todo bajo control, la psicología reveló que es una manera de que el cerebro tenga certezas y es que se confunde preparación con anticipación, y esto último tiene que ver con situaciones que todavía no existen y que no deben intentar resolver situaciones que todavía no han ocurrido, ya que eso los puede desgastar.

A su vez, la psicología explicó que hay una fantasía que dice que si una persona logra controlar todas las variables, podrán estar más tranquilos, pero esto no es así, ya que si bien se puede planificar las finanzas o nuestro futuro, lo que no se puede hacer es garantizar cómo actuarán los demás ni conocer tampoco lo que ocurrirá dentro de algunos meses.