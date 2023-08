El amuleto que debes poner en tu zapato para atraer dinero en septiembre, según el Feng Shui

¿Ya vienen las fiestas patrias y te hace falta dinero? Qué tal si usas un poco de magia para atraer la abundancia en este mes de septiembre, ¿no sabes cómo? Pues aquí te ayudamos, solo necesitas un amuleto y un zapato para atraer la riqueza.

Una de las formas en las que más conectamos nuestra energía con la Tierra es atreves de los pies, y lo que pocos saben es que en el calzado es donde más se concentra, por eso, si quieres alejar las malas vibras, en la noche es recomendable poner a orear tus zapatos, pero si lo que quieres es atraer abundancia y dinero, entonces lo que tienes que hacer es usar un amuleto.

Mika Vidente nos comparte con qué horóscopos hacemos un buen match

Para que esto funcione, es necesario apegarse a la filosofía del Feng Shui, que exige limpieza y purificación, pero ¿cómo obtenemos esto en un zapato? Pues bien, basta con que lo tengas bien limpio, ya sean botas, tenis, botines, sandalias o zapatillas, cualquiera que sea el calzado que decidas usar, es importante que lo tengas siempre limpio.

Si usas el amuleto y tu zapato está sucio, puede que incluso la intención se revierta y comience a irte mal con el dinero, así que más vale cumplir al pie de la letra los requisitos del Feng Shui, ahora bien, ¿cuál es este objeto mágico que nos ayudará a traer la abundancia en septiembre a partir del calzado y cómo es que se usa?

El amuleto debes poner en tu zapato para atraer dinero

Este amuleto no solo va a ayudarte a atraer el dinero que necesitas, sino también te ayudará a tener unos pies frescos, para hacerlo necesitas un botecito de talco, no importa cual uses, lo importante es que se le pueda retirar la tapa.

Después vas a ocupar hojas de menta y romero, que son consideradas plantas de buena suerte, ojo, estas tienes que estar secas para que puedas triturarlas muy bien hasta hacerlas polvo, una vez hecho esto.

Una vez hecho lo anterior, vas a poner las plantitas trituradas en el talco, tapas el contendor y agitas para que se revuelva bien todo; este va a ser tu amuleto de la suerte y lo vas a usar todos los días en el zapato que te pongas, si por alguna razón, por ejemplo, es un zapato abierto que no quieres que se vea el polvo blanco, con tu dedo puedes esparcirlo por el calzado de tal forma que no se vea, e chiste es que lo uses y veas como poco a poco la fortuna te llega.