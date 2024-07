¿Qué se celebra el 1 de agosto y por qué recomiendan no entrar a redes sociales ese día?

Estamos por finalizar el séptimo mes del año e iniciar el octavo, ¡ya sé! Seguro piensas igual que muchos, que el año se ha pasado volando y no sabes en qué momento sucedió esto, lo cierto es que el tiempo sigue su curso y tú tienes que aprovecharlo antes de que se te pase. Con la llegada de agosto, muchos usuarios, en especial jóvenes, de redes sociales, se han preocupado por lo que pasará en el famoso primer día del mes.

Un nuevo “trend” se ha hecho viral en la plataforma Tiktok, donde revelan varios que no quieren que llegue el 1 de agosto y que ese día optarán por no entrar a redes sociales. La noticia ha sorprendido a muchos, pues se preguntan por qué tanto revuelo con el inicio del octavo mes del año y cuál es la razón para que los jóvenes no quieren entrar a redes sociales ese día.

¿Qué pasará el 1 de agosto?

En la red social TikTok se han vuelto virales videos con títulos como “Yo y las que seremos espectadoras este 1 de agosto”, “el 1 de agosto no entro a IG ni loca”, “pero si me vas a subir a tus historias el 1 de agosto ¿o no?”. Por mencionar algunos, de inmediato ha logrado captar la atención de los usuarios que usan esta plataforma y se cuestionan por qué.

La “preocupación” por entrar a redes sociales el primer día de agosto viene por la cuestión específica de lo que se celebra.

¿Qué se celebra el 1 de agosto?

Aunque existen muchos festejos no oficiales, el 1 de agosto se celebra el Día de la Novia, esto tanto en México como en Estados Unidos. Además, también se celebra el Día Mundial de la Alegría, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el Día Mundial del ARN y el Día de la Pachamama en distintas regiones de Latinoamérica.

¿Por qué no quieren entrar a redes sociales el 1 de agosto?

Resulta que la tendencia viral en los videos de TikTok, donde se lee que muchos jóvenes aseguran que no entrarán a redes sociales este 1 de agosto, se debe a que en México se celebra el Día de la Novia, y como muchos de ellos están solteros, quieren evitarse la pena de ver fotos, publicaciones o videos de amor en su feed.

También hay videos sobre el 1 de agosto con otro significado, en su mayoría compartidos por fans de Taylor Swift, ya que esta fecha es el inicio del mes que da su nombre a una de las canciones de la artista estadounidense, “August”.

