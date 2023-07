¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp el 1 de agosto?

Los desarrolladores de WhatsApp aplican actualizaciones en la red social de manera recurrente. Sin embargo, trasciende que una de ellas dejará muy pronto sin acceso a todo un listado de celulares de diferentes marcas el próximo 1 de agosto de 2023.

De acuerdo con la información, algunos dispositivos de fabricantes como Samsung, Huawei, Sony y LG no serán considerados por el soporte de WhatsApp y no podrán acceder a la red social o ya no tendrán más actualizaciones en el futuro. No obstante, dicho cambio para la app de Meta implica un riesgo de seguridad y privacidad de los chats y datos personales de los usuarios.

Lo más recomendable es que cualquiera que disponga de uno de los modelos de celular que queden excluidos de WhatsApp el 1 de agosto, realicen antes una copia de seguridad para guardar los chats en la nube y trasladarlos a un dispositivo móvil que sí sea compatible y no perder su información o contactos.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de agosto

Te presentamos la lista de modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de agosto o simplemente ya no recibirán actualizaciones de la red social de Meta. Dicho de otro modo, son aquellos modelos de dispositivo móvil que tienen una versión menor a los sistemas operativos Android 4.1, iOS 11 o KaiOS 2.5.0.

Samsung

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X cover 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

Huawei

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend D2.

Otras marcas

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

ZTE V956 - UMI X2.

ZTE Grand S Flex.

ZTE Grand Memo.

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Five.

Winko Darknight.

Archos 53 Platinum.

