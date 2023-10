¿Qué debes hacer si tu celular se calienta mucho?

Mucho se ha hablado de que los celulares se calientan durante su uso, situación que se incrementó después del lanzamiento del nuevo iPhone 15, el cual está hecho de Titanio y al parecer, su aumento de temperatura se debe a un fallo en el sistema operativo iOS 17.

Los celulares se han convertido en una herramienta esencial e indispensable para trabajar, comunicarnos y entretenernos; no obstante, su uso frecuente puede provocar que se sobrecaliente.

Ocasionalmente, los celulares se sobrecalientan porque hay muchas aplicaciones ejecutándose en segundo plano, por usarlos mientras están conectados a la corriente eléctrica o porque se está corriendo algún juego que demanda mucha memoria interna.

Lo cierto es que, muchos usuarios desconocen cómo evitar que su celular se caliente de más, por esa razón, te compartimos algunas alternativas para que tu dispositivo se mantenga a una temperatura normal, o bien, enfriarlo.

¿Por qué se calienta mi celular?

Uso frecuente

El aumento de temperatura se da cuando el celular es utilizado durante largas sesiones y se ejecutan aplicaciones que demandan mucha memoria del dispositivo como juegos, cámara, apps de streaming o video.

Carcasa

Algunas carcasas pueden hacer que el celular se caliente más, debido al material con el que están fabricadas, lo que puede ocasionar que se genere más calor.

Batería en mal estado

El constante uso del dispositivo puede dañar la batería del mismo, eso a su vez, provoca que se caliente más de lo normal.

Exposición al calor

Es común que las personas lleven sus celulares sobre el tablero del carro o los expongan al sol y las altas temperaturas, lo que provoca que se sobrecalienten.

Virus

Los virus también pueden incrementar la temperatura de los dispositivos móviles. Para evitar estas amenazas, lo más recomendable es no instalar o descargar aplicaciones no oficiales o de terceros desconocidos.

¿Cómo enfriar tu celular?

Déjalo descansar

El uso constante puede provocar que el celular se caliente de más, es por ello que la mejor forma de lograr que regrese a su temperatura normal, es dejándolo descansar durante un rato. Si esto no funciona, la solución más drástica es cerrar todas las aplicaciones y apagarlo.

No lo cargues o cárgalo a menor velocidad

No uses el móvil mientras está cargando, lo expones a un sobrecalentamiento y eso puede provocar que funcione más lento de lo normal. Lo recomendable es cargarlo después de haberlo usado.

Ponlo en un lugar frío

Como mencionamos anteriormente, exponerlo a temperaturas altas provoca que se caliente de más o incluso que la batería se incendie. Lo mejor es no exponerlo al sol y colocarlo en un lugar fresco y con sombra.

Quítale la funda o carcasa

La carcasa sirve para proteger el móvil, pero es probable que su diseño y materiales provoquen que se caliente de más, en caso de que esto suceda, retira la funda para que circule el calor.