¿Que debes poner debajo de la cama para atraer el dinero y la abundancia?

El dinero está cerca de ti, solo necesitas abrirle los caminos para que llegue a tus manos, ¿cómo? Si bien, los rituales pueden ayudar a alejar a las energías negativas, es importante limpiar y purificar nuestros espacios, especialmente donde estamos más vulnerables, como lo es la cama.

En nuestra cama es uno de los lugares donde más se acumula nuestra energía, tanto buena como mala, es el lugar en el que al recostarnos y ponernos a descansar dejamos fluir lo que somos, y si no tenemos un buen descanso, es probable que al día siguiente no tengamos un buen día, pues bien, funciona igual con las energías.

Si no purificamos nuestro sueño, es probable que las energías malas que traigamos encima nos acompañen al siguiente día y por esa razón no nos vaya bien y mucho menos atraigamos dinero, peor para evitar ese tipo de cosas, tener un sueño reparador es fundamental, y más allá de tips para dormir y/o descansar, vamos a compartir algunos amuletos y objetos que debes poner bajo tu cama para atraer la abundancia.

¿Que debes poner debajo de la cama para atraer dinero?

¿Qué mejor amuleto para atraer la abundancia sino es con un borrego de la suerte? Este no requiere tanta ciencia, en realidad solo tienes que comprarlo, si puedes bendícelo y sino, solo encomienda tu fe y deseos de superación a él, el paso siguiente es ponerlo sobre un platito donde quede acorde a su tamaño y lo vas a colocar bajo la cama, así por 21 días, lo sacas 1 semana, lo limpias y vuelves a meter otros 21 días.

Otra opción que puedes aprovechar es poner una Rana de tres patas, la consigues en cualquier mercado o lugar en el que vendan plantas medicinales y velas, una vez la tengas ponla en un platito alrededor con cuarzos de color blanco, durante el día deja que les dé la luz para que se recarguen y en la noche, antes de dormir vas a meter tu platito, al siguiente día repite y así durante un mes o hasta que veas que tu situación financiera mejora.

Si se te olvida un día o dos no te preocupes, solo en cuanto te acuerdes no olvides recargarla de nuevo para que no pierda fuerza de atracción y así el dinero sí logre llegar a tus manos.

Finalmente tenemos un truco más, se trata de hojas de laurel, estas vas a colocar una ramita en un plato o vaso debajo de tu cama que estén frescas, pero del lado donde duermes, la vas a dejar ahí hasta la siguiente luna Llena, cuando eso pase cambiarás las hojas por unas nuevas; las hojas secas no las tires, aquí te dejamos un ritual para aprovecharlas y hacer que la fuerza de atracción de dinero llegue más rápido.

