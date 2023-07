¿Qué enfermedad tendrías si te aparecen manchas oscuras en la piel?

Una de las señales de advertencia de que algo podría ir mal con tu salud es la aparición de unas manchas oscuras en la piel. Generalmente, salen en la zona del cuello o axilas. Desde luego, tiene un nombre y es acantosis nigricans o pigmentaria.

¿Qué afecta a tu piel y que no? Conoce más acerca del tema en la piel.

Estas manchas oscuras en la piel son una afección que ataca zonas dérmicas con pliegues como puede ser el cuello, región inguinal (ingles), axilas, abdomen (ombligo), así como, los pliegues de codos y rodillas.



Al mismo tiempo, esta afección en la piel que suele afectar a personas que tienen obesidad, sale acompañada de un engrosamiento de la piel lo que le da una apariencia rugosa.

Esta enfermedad tendrías si te aparecen manchas oscuras en la piel

Según medios especializado en salud y medicina, estas manchas oscuras en la piel pueden ser señales de alerta de enfermedades más preocupantes como cáncer vinculado en algún órgano interno, tales como estómago o el hígado.

Por otro lado, la aparición de estas manchas oscuras en la piel es algo paulatino y si bien, se relaciona como señal de algún tipo de cáncer; igualmente es el síntoma principal de acantosis nigricans que puede estar acompañado de picor, ardor, mal olor y propiciar la formación de acrocordones en la piel.

Aunque se pueden confundir con verrugas, estos acrocordones no son contagiosos y debido a su consistencia blanda al tacto son llamados fibromas blandos. Sin embargo, no generan complicaciones graves más allá de molestias al roce con algunas prendas por la irritabilidad en la piel.

Por último, las manchas oscuras en la piel también salen por la resistencia a la insulina, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH). En particular, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, la grasa y el hígado no responden bien a la insulina y no se puede absorber bien la glucosa de la sangre fácilmente.

