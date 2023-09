¿Qué es lo que tu ex no supera de ti, según tu fecha de nacimiento?

La capacidad de una persona para superar una relación varía según su personalidad, experiencias y por la forma en la que ésta terminó, ya sea por una infidelidad, falta de amor, o chismes, si bien, no se puede generalizar y decir qué es específicamente lo que un ex no puede superar de la otra persona, con la numerología y a través de la fecha de nacimiento, hay formas de saberlo.

Si has terminado una relación recientemente y has notado que la persona que estaba contigo no puede dejar de buscarte, te extraña y quiere volver, puede que te cuestiones si es realmente porque te ama, porque se acostumbró a ti y su rutina o si es una obsesión y en realidad quiere poseerte, pues bueno, necesitas tu fecha de nacimiento para averiguarlo.

A veces las segundas oportunidades son mejores que las primeras, pero no aplica en todos los casos, por eso es mejor saber qué es lo que tu ex busca de ti, además, también considera los motivos por los que tomaron la decisión de dejarse, si es por ejemplo por una infidelidad, es mejor continuar, porque las personas difícilmente cambian.

¿Cómo usar tu fecha de nacimiento para saber porqué tu ex no te olvida?

Lo primero que tienes que hacer es obtener tu número mágico, estos son del 1 al 9; estos números maestros, se obtienen a partir de la fecha de tu fecha de nacimiento, considerando el día, el mes y el año, todas estas cifras se suman por dígito y al final el resultado tiene que irse reduciendo a una sola cifra, ¿cómo? Te dejamos de ejemplo una persona que nació el 13 de agosto de 1984.



1+3+0+8+1+9+8+4= 34, esta cifra hay que reducirla a un dígito: 3+4=7.

Una vez que obtengas tu número mágico podrás averiguar qué es lo que tu ex no puede superar de ti y su relación, aquí te dejamos el listado de los números, busca el resultado que te haya salido según tu fecha de nacimiento y listo.

1=No hubo un cierre emocional: Si la relación terminó abruptamente o sin una explicación clara, es posible que tu ex tenga dificultades para aceptar la situación y seguir adelante.

2=Tener sensación de pérdida: Si tu ex todavía tiene sentimientos fuertes por ti, puede sentir que ha perdido algo valioso y que no hay nada ni nadie que lo pueda reemplazar.

3=La soledad: Después de una ruptura, tu ex puede sentirse solo y extrañar tu compañía, especialmente si no tiene muchos amigos y familiares con quien pueda desahogarse.

4=La falta de autoestima: Una ruptura puede hacer que alguien se sienta inseguro acerca de sí mismo y de sus habilidades para mantener una relación saludable. Si el ex no trabaja en su autoestima, puede tener dificultades para superar la separación.

5=Comparaciones: Puede ser más difícil que tu ex te supere si ha comenzado una nueva relación de inmediato y comienza a compararla contigo, ten cuidado porque eso puede generarte problemas.

6=Culpa o arrepentimiento: Si te fue infiel ya sea porque un día se le pasaron las copas o por cualquier razón, puede que quiera volver, pero en realidad solo busca llenar vacíos.

7=Dependencia emocional: El miedo a estar solo o haber generado una relación de dependencia podría hacer que sea más difícil superar a ambos la separación.

8= Autoestima afectada: Una ruptura puede afectar la autoestima de tu ex persona, sobre todo si hubo una tercera persona en discordia, eso puede hacer que se cuestione su valía y capacidad de amar.

9= Idealización del pasado: Puede que tu ex te esté idealizando y tenga presentes los planes que tenían juntos a futuro, lo ideal es que trates de mantener contacto cero si no vas a volver.