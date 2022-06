¿Qué pasó con Taylor Lautner, el actor que no pudo soportar el éxito?

Hay figuras que inician una carrera muy temprano en el mundo de la actuación, pero con el tiempo desaparecen del radar. Los ejemplos son muchos y uno es el de Taylor Lautner, el actor que no pudo soportar el éxito luego de ser uno de los grandes protagonistas de “Crepúsculo”.

El intérprete que se destacó en la saga que lanzó a Robert Pattinson y Kristen Stewart al estrellato auguraba un buen futuro si consideramos la popularidad que tuvieron todos, tanto entre el público como entre el mercado cinematográfico pues estas producciones fueron muy redituables en todos los aspectos. Sus compañeros procedieron a desarrollar una trayectoria muy buena en la actuación, en el caso de la actriz teniendo una gran consagración interpretando a la Princesa Diana de Gales en “Spencer”, pero Lautner no tuvo el mismo destino.

¿Qué fue de Taylor Lautner, el actor protagonista de Crepúsculo?

El intérprete se encontró con la fama a los 17 años y no terminó siendo una circunstancia disfrutable para él. Producto del gran andar que tuvo “Crepúsculo” pasó a ser muy requerido por productores de la industria cinematográfica, por los medios como por los fans que solían ser muy intensos con Lautner cada vez que intentaba llevar una vida normal.

Recientemente en una entrevista para un medio de Estados Unidos dijo: “cuando tenía 16, 17 y 18 años, me despertaba e intentaba simplemente ir a dar un paseo o tener una cita, y tenía 12 coches esperando fuera de mi casa para seguirme a todas partes, o aparecían en el aeropuerto, o donde fuera… Y todos esos fans gritando. No muchas cosas en la vida pueden suceder de un día para otro. La fama, sí. Y también puede desaparecer de repente, eso lo tengo claro también”.

Enseguida contó que la mejor alternativa que encontró fue quedarse encerrado en su casa. Salía para filmar, por motivos laborales, y luego regresaba a lo que era su bunker para escapar de todo aquello que lo abrumada.

“Pase muchos años sin salir a la calle. Las veces que salía me preparaba para eso; me colocaba un sombrero, gafas de sol, trataba de camuflarme. Aun así, salía muy asustado, pensado que me podían descubrir. Todo eso fue generando cierta ansiedad, una sensación fea, por lo que no salía si no era necesario”.

Para 2016 decidió alejarse de todo y valiéndose de su gran ventaja económica pues para ese entonces recibía muy buenos salarios por sus trabajos. Tras muchos años fuera del ojo público recién en 2022 volvió a los carteles al formar parte de “Home Team”, film disponible en Netflix que marca la reaparición de Taylor Lautner luego de su “desintoxicación” de la fama y las consecuencias que acarrea.