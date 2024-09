¿Sabes qué hacer después de un sismo? Esto es lo que debes revisar en tu casa tras un temblor

En la Ciudad de México, los temblores son eventos que pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso, es crucial que sepas cómo reaccionar en situaciones de emergencia para evitar ponerte, y a la gente que te rodea, en peligro. A continuación, te brindamos información útil sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.

¿Qué es un punto de encuentro? Maggie, la mamá de Abby te lo explica [VIDEO] Ante un desastre natural, es importante saber dónde es el punto de encuentro de la familia, Maggie nos cuenta cómo le explica a Abby cuál es el suyo.

¿Qué hacer durante un sismo?

Cuando suena la alerta sísmica, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Si estás en un lugar cerrado, sigue las rutas de evacuación establecidas y no corras ni empujes a otros. Si no es posible evacuar, colócate en una zona de menor riesgo, alejado de ventanas, espejos o muebles que puedan caer. Es importante no usar elevadores ni escaleras durante el movimiento.

¿Qué partes de tu casa revisar después de un temblor?

Después de un sismo, revisa con cuidado las estructuras de tu hogar. Busca grietas en paredes, techos o pisos, así como cualquier daño en las instalaciones eléctricas y tuberías de gas o agua. Si encuentras hundimientos o desplomes, no ingreses al inmueble y contacta a un especialista para evaluar el estado del edificio.

¿Dónde reportar daños en tu casa después de un sismo?

Si detectas daños estructurales en tu casa después de un temblor, es fundamental reportarlo de inmediato. En la CDMX, puedes comunicarte con las autoridades de Protección Civil o a través de las aplicaciones móviles como Locatel o 911. También puedes dirigirte a la delegación o alcaldía correspondiente para que envíen a un equipo a inspeccionar tu vivienda.

Consejos para estar preparado antes de un sismo

Prepara una maleta de emergencia con documentos importantes, linternas, agua embotellada y alimentos no perecederos. Asegúrate de tener un Plan Familiar de Protección Civil que incluya puntos de encuentro y zonas seguras. Mantén tus dispositivos cargados y participa en los simulacros que se realizan en tu localidad.

¡Mantente preparado y protege a tu familia! La prevención es clave para minimizar los riesgos en caso de un sismo. ¿Ya tienes tu plan familiar listo? ¿Sabes qué hacer si ocurre un temblor? Sigue estas recomendaciones y mantén a tu familia segura en todo momento.

Con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México.