¿Qué hacer con tu Niño Dios si se rompió y no tiene reparación?

Estamos a escasas horas de celebrar el Día de la Candelaria (2 de febrero), fecha en la que aquellas personas que sacaron muñequito en la Rosca de Reyes deberán pagar los tamales y en la que se acostumbra vestir al Niño Dios con hermosos ropajes y llevarlo a misa para recibir la bendición.

Sin embargo, esta peculiar figura o imagen de cerámica o yeso tiene un profundo significado, sobre todo en la religión católica, es por eso que muchos feligreses la manipulan con extremo cuidado, pues correría el riesgo de caerse y romperse.

¿Cuál es el significado del Día de la Candelaria? El Día de la Candelaria es una festividad que se celebra el 2 de febrero, y tiene un significado religioso en el contexto de la tradición cristiana. Esta festividad está vinculada al ciclo litúrgico de la Iglesia Católica y representa la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, según la narrativa bíblica.

El origen de esta celebración se encuentra en el relato del Evangelio de Lucas (Lucas 2:22-40), donde se describe cómo María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén para cumplir con la ley judía que prescribía la presentación del primogénito y la purificación de la madre después del parto.

La palabra “Candelaria” proviene del latín “candela”, que significa vela. La festividad adquiere su nombre porque en algunos lugares se bendicen velas en este día como símbolo de la luz de Cristo que llega al mundo.

¿Dónde reparar tu Niño Dios?

El Niño Dios es una figura muy frágil, es por eso que cualquier movimiento en falso podría terminar en tragedia, pero en caso de que solo se haya roto una parte puedes repararlo, pero si no tiene solución te decimos qué debes hacer con él.

Si tu Niño Dios es de yeso o cerámica, es posible que tenga arreglo, pero eso requiere de manos expertas, por eso lo recomendable es que lo lleves a algún centro de restauración, mismos que puedes encontrar en:

Mercado Hidalgo, Colonia Doctores.

Mercado Medellín.

Mercado de la Merced.

Xochimilco.

¿Qué hacer con él si no tiene solución?

En caso de que tu Niño Dios no tenga solución, no lo tires a la basura, el padre José de Jesús explicó en su cuenta de TikTok que, cuando una imagen se rompe pierde la bendición que se le dio al adquirirla, por eso es mejor reemplazarla. El padre también sugiere tomar un martillo y golpear con cuidado la figura has que se convierta en polvo, posteriormente, los restos hay que colocarlos en una planta o en el jardín.